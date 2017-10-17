الأخضر يواجه كريستيانو رونالدو ورفاقه.. ودياً

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء الإثنين توصله إلى اتفاق مع نظيره البرتغالي لإقامة مباراة ودية بين المنتخب السعودي الأول والمنتخب البرتغالي الأول بكل نجومه الدوليين، في العاشر من نوفمبر المقبل بجمهورية البرتغال، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا شهر يونيو المقبل.

وأكد الاتحاد السعودي أن الهدف من هذه المواجهة هو رفع مستوى تجهيز المنتخب بما يتناسب مع التحضير للمشاركة في المونديال، موضحاً أن أجندة الإعداد تحمل إقامة مباريات ودية مع منتخبات من الصف الأول في التنصيف الدولي.

الجدير بالذكر أن الأخضر بدأ الإعداد لمونديال روسيا 2018 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، بمواجهة منتخب جامايكا في 7 أكتوبر الحالي وكسب المباراة بخماسية مقابل هدفين، كما واجه منتخب غانا في 10 من الشهر ذاته وخسر المباراة بثلاثية نظيفة.