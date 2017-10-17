لقاء صعب يجمع الوحدة مع الوطني.. ضمك والخليج في لقاء الطموحات المتباينة

تتواصل الإثارة والمتعة في دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، في جولته السادسة حيث تستمر المنافسة على حصد النقاط و التقدم في سلم ترتيب الدوري.

وتقام اليوم أربع مواجهات، حيث يستضيف الوطني نظيره الوحدة في تبوك، فيما يستقبل ضمك منافسه الخليج في أبها، ويواجه القيصومة هجر بحفر الباطن، فيما يحل نجران ضيفاً على الحزم في الرس.

الوطني – الوحدة

يسعى فريق الوطني إلى التقدم خطوة للأمام عندما يلتقي مع الوحدة ،على استاد الملك خالد بتبوك.

الوطني يدخل اللقاء وهو بالمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط ويأمل في حصد النقاط الثلاث، لا سيما وأن اللقاء يقام على أرضه وبين جماهيره، فيما يدخل الوحدة اللقاء بعد تراجعه في المركز الثالث، ويأمل في حصد على نقاط اللقاء من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب.

ضمك – الخليج

يلتقي ضمك مع الخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في مواجهة قوية، ضمك يدخل اللقاء وهو بالمركز قبل الأخير برصيد نقطتين، ويمني النفس بالظفر بنقاط المباراة من أجل الخروج من قاع الترتيب، في المقابل فريق الخليج يدخل اللقاء بصفته منافساً قوياً على صدارة الترتيب بحلوله في المركز الخامس برصيد 8 نقاط ، ويسعى لتأكيد ذلك من خلال حصد العلامة الكاملة.

القيصومة – هجر

وفي لقاء مهم لكلا الفريقين، يحل هجر ضيفاً على القيصومة في حفر الباطن، وستكون النقاط الثلاث ثمينة للغاية لأي منهما ودافعاً قوياً.

فريق القيصومة يدخل اللقاء بعد استقرار حالته وتقدمه في سلم الترتيب باحتلاله المركز الرابع برصيد 8 نقاط، في المقابل يدخل هجر المباراة برغبة في تصحيح مساره في المسابقة بعد حصده لثلاث نقاط فقط من خلال 5 جولات.

الحزم – نجران

يستضيف الحزم على ملعبه بالرس نجران في مباراة غاية الأهمية للفريقين، الحزم يريد أن إسعاد جماهيره من خلال الاستمرار في حصد النقاط، ويملك في رصيده 7 نقاط وضعته في المركز السابع.

على الطرف الآخر يدخل نجران اللقاء برصيد 6 نقاط بالمركز العاشر، وهو ما يضع خياره الأول الفوز ولا شيء غيره من أجل اللحاق بركب فرق المقدمة.