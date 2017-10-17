ولي العهد يستقبل في الرياض قائد الجيش الباكستاني

الرياض ـ الشرق

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالمعذر، أمس، مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه، واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة في المجالات العسكرية، كما بحث اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

حضر الاجتماع محمد العايش مساعد وزير الدفاع، واللواء مهندس ركن طلال العتيبي المستشار العسكري لوزير الدفاع، والعميد شاهد منظور الملحق العسكري الباكستاني لدى السعودية.

من جانب آخر، ينطلق في الرياض، اليوم، المؤتمر الثاني لحلول القيادة والسيطرة، الذي يعقد برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بعنوان «التحالف ضد الإرهاب… الاستراتيجيات والقدرات» وتنظمه جامعة الملك سعود، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ويستمر لثلاثة أيام.

وأوضح الدكتور بدران العمر مدير جامعة الملك سعود، أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من المختصين في شؤون الدفاع، وأكثر من 700 متخصص في مجال أنظمة القيادة والسيطرة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين، مشيراً إلى أنها خطوة تسعى الجامعة من خلالها إلى استقصاء أهم وآخر المستجدات في مجال تقنية وحلول أنظمة القيادة عبر جمع أقطاب المعرفة الثلاثية (البحث والصناعة والمجتمع).

ومن المقرر أن يساهم المؤتمر في تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الأمنية والدفاعية والمدنية ذات الصلة، مع مراكز الأبحاث والخبراء في أنظمة القيادة والسيطرة، بهدف الانتقال نحو جيل جديد أكثر أمناً من أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني.

ويعد المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة، إحدى المبادرات المشتركة بين وزارة الدفاع وجامعة الملك سعود، حيث تتولى الجامعة تقديم البحوث وتنظيم الفعاليات، وتطوير المنتجات الابتكارية، دعماً لتوجهات الوزارة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطوير أنظمتها في مجال أنظمة القيادة والسيطرة المتقدمة.