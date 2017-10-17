النظام القطري يتورط بمداهمة قصر سلطان بن سحيم في الدوحة

الدوحة ـ الشرق

داهمت قوة مسلحة تابعة لأمن الدولة القطري، قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في العاصمة الدوحة، وصادرت مقتنيات ووثائق للشيخ سلطان، بالإضافة إلى مصادرة مقتنيات لوالده الراحل سحيم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية الأسبق، من ضمنه أرشيف وثائق ضخم، يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، تركها الوزير الراحل، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985.

وقالت قناة «سكاي نيوز»، إن قصر الشيخ سلطان بن سحيم تعرض لاقتحام مسلح في مداهمة نفذتها وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة مساء الخميس الماضي، بدأت الساعة التاسعة مساءً إلى الثالثة فجراً، وكانت نتيجتها مصادرة نحو 137 حقيبة، وعدد من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، إضافة إلى الأرشيف والمقتنيات العائدة لوالده سحيم بن حمد آل ثاني.

وقالت القناة، إنه في سابقة لانتهاك الخصوصية لم يشهدها العالم، اقتحم رجال أمن الدولة الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري، أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، وبعثروا محتوياتها، وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال.

وخلال العمليات الثلاث تعرض العاملون في القصر إلى التعدي والضرب والاعتقال؛ إذ جرى أولاً ترحيل مديرة المنزل السودانية من قطر، ثم اعتقال العاملين مغربيي الجنسية، هما «م. ص» و«ي. ف»، اللذين ما زال مصيرهما مجهولا إلى الآن.

بينما تعرضت العاملة السودانية الأخرى «م» للضرب والاحتجاز لمدة ثماني ساعات، وحتى هذه اللحظة فإن جميع العاملين في القصر محتجزون في منطقة محددة وتمنع عليهم الحركة، أما القصر من الداخل فهو تحت السيطرة الكاملة لرجال أمن الدولة.

وفي إحدى الشهادات التي حصلت عليها «سكاي نيوز»، فإن فرقة الاعتداء كانت تتعامل بعنف بالغ، وتحمل أدوات لكسر الأبواب والأقفال.

وذكرت القناة التلفزيونية، أنها تأكدت من أن السلطات القطرية جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية؛ مما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به على جميع المستويات، كما أن مصادرة الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها.

وتعد هذه، ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني.