سماء غائمة على المرتفعات الجنوبية

يتوقع لطقس اليوم؛ سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مرتفعات ( جازان، وعسير ) وأجزاء من شمال المملكة الجوف والحدود الشمالية قد تتخللها سحب رعدية فيما تنشط الرياح السطحية خلال النهار على مناطق شمال المملكة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.