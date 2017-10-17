بدء التسجيل في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز، فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 محرم 1439هـ، وحتى الخميس الموافق 27 صفر 1439هـ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل.

وأهابت دارة الملك عبدالعزيز بجميع المشاركين ومن يحضر المهرجان، إلى الإسهام معها في إنجاح المهرجان والشراكة في تحقيق أهدافه التراثية والوطنية، متمنيةً للمشاركين التوفيق والنجاح في مسابقة مزايين الإبل، ومؤكدة على الثوابت الوطنية وأهمية توفير بيئة مناسبة للمسابقة ولأفراد المجتمع المشاركين لفائدتهم الاقتصادية والثقافية والتراثية خلال مدة المهرجان.

ونوّهت الدارة بأن المهرجان بناءً على التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، سينطلق في يوم الاثنين الموافق 1439/4/14هـ.