عملية ناجحة لاسترجاع أمعاء رضيع

نجح فريق طبي في مجمع الملك فيصل بالطائف في استرجاع أمعاء طفل في عمر ست شهور بعد فتاق في الحجاب الحاجز في المعدة.

وراجع الطفل مستشفى الأطفال بعد تعرضه لكحه وضيق التنفس وبعد عمل الأشعة والتحاليل اللازمة تبين وجود فتق في الحجاب الحاجز وتم تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وأجريت له أشعة مقطعية وتبين وجود فتق في المعدة مع صعود جزء من الأمعاء داخل الصدر، وخضع الطفل لعملية منظار، وتم استعمال ثقبين صغيرين من قبل أطباء جراحة الاطفال بالمجمع تم خياطة الحجاب الحاجز، وتماثل للشفاء دون مضاعفات ولله الحمد.

يذكر أن مجمع الملك فيصل بالطائف بطاقة 500 سرير، راجع عياداته المختلفة خلال العام الماضي أكثر من 99 ألف مراجع والطوارئ أكثر من 240 ألف فيما بلغ عدد مراجعي المستشفى أكثر من 300 ألف مراجع.