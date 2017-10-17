أقامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، حفلها السنوي لتكريم الموظفين المتميزين من إدارات الشركة والموظفين الذين ساهموا في نجاح موسم حج 1438هـ، وذلك مساء أول أمس الأحد، في قاعة ليلتي بجدة.

وتم في الحفل نفسه تكريم الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات الطيران‬، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبدالله بن ابراهيم الهويش وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومدراء شركات الطيران ومدراء الإدارات الحكومية.

كما تم خلال الحفل تكريم 1.734 موظفاً من الشركة وكذلك 94 من شركات الطيران التي تقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم خدمات المناولة الأرضية لها، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وكذلك؛ تكريم الرئيس التنفيذي السابق للشركة السعودية للخدمات الأرضية، قايد بن خلف العتيبي نظيراً على جهوده المبذولة وقيادته لدفة الشركة لتحقيق نتائج باهرة، وتحقيق أفضل النتائج المالية للمستثمرين.

وتقدم رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبدالله بن ابراهيم الهويش بالشكر الجزيل لموظفي الشركة على الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات سفرهم.

وقال الهويش:” ليس بمستغرب علي موظفي الشركة. فبحمد الله كانت النتائج إيجابية مقارنة بالأعوام السابقة بتعاون جميع موظفي الشركة مع والجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات الطيران وجميع الشركاء” ‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‪

وأضاف الهويش: ” بالرغم من زيادة أعداد حجاج العام مقارنة بالعام الماضي، إلا أننا أتممنا نجاح الموسم بأداء أفضل وأخطاء أقل من الأعوام الماضية، وهذه ماهي إلا ثمرة لبرنامج تحول الأعمال الذي يشمل إعادة هيكلة الشركة وتحسين خدماتها لتكون من الشركات الرائدة في السوق السعودي والشرق الأوسط”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ومن جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المهندس، عمر بن محمد نجار ” أن نجاح الموسم أتى وفق الخطط الموضوعة مسبقاً والمتابعات والإجراءات التي تم تنفيذها بشكل دقيق ودعم الإدارة العليا التي كانت على رأس العمل، حيث قدم موظفينا كل مايملكون. الموظف اللبنه الأولى لنجاح أي شركة، ومن الواجب علينا تكريمهم على تميزهم وتفانيهم في خدمة عملائنا والمسافرين على أكمل وجه”.

وتابع: “تكريمنا لشركاء النجاح من القطاعات الحكومية ذات العلاقة وعملائنا من شركات الطيران تعبيراً عن تقديرنا لتعاونهم وللجهود المتميزة التي يبذلونها في خدمة المسافرين”.

وإعلان النتائج المالية وإظهار عمليات الشركة من مبدأ الشفافية والوضوح، وتكريم شركاء النجاح من أولويات الشركة لإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وأن الشركة السعودية للخدمات الأرضية مستمرة في التطوير والتحول الذي يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ،وتقديم أفضل الخدمات في المناولة الأرضية بمقاييس عالمية.