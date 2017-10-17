الأردن تحتضن عرضاً للأزياء والمجوهرات السعودية

تحتضن العاصمة الأردنية عمّان، في 17 من ديسمبر المقبل عرض أزياء لنخبة من مصممي ومصممات الأزياء والمجوهرات بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان Saudi Fashion & Jewelery.

وسيشمل العرض عددا من الثياب الرجالية السعودية الحديثة وفساتين السهرة والعباءات النسائية، بالإضافة إلى عدد من التصاميم المميزة للمجوهرات، وسط حضور لكبار الشخصيات العامة والاجتماعية ومشاهير السوشال ميديا.

ويشارك في العرض 10 من أبرز المصممين والمصممات من المملكة، كما ستتخلل عروض الأزياء مقطوعات موسيقية مختلفة لعدد من عازفي آلة الجيتار والساكس.

وأوضح؛ رئيس اللجنة المنظمة للعرض، نضال قحطان، أن العرض يأتي ضمن سلسلة من العروض الهادفة إلى تقديم الأزياء السعودية ونجاحاتها المميزة إلى العديد من العواصم العربية، تأكيداً لهذا الحضور المتوهج، مشيراً إلى أن هذا العرض سيكون هو الأول للأزياء السعودية في الأردن.

وأضاف قحطان أن العروض ستكون متنوعة بين الثياب الرجالية التي اشتهر بعدد من المصممين السعوديين على المستوى المحلي والعربي والأزياء النسائية التي أثبت تواجدها في عالم الموضة عبر المصممات السعوديات، موضحاً إلى أن العرض سيتيح الفرصة لبعض المواهب الشابة في الأزياء وتصميم المجوهرات الهيرستايل والمكياج، في إطار دعم المواهب السعودية في المشاركات الخارجية.