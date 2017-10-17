الخطوط التركية تعلن عن أسعار خاصة للمسافرين الى اسطنبول

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن أسعار خاصة على رحلاتها لشهر أكتوبر.

ويمكن للعملاء من المملكة العربية السعودية الآن حجز تذكرة بـ 1.040 ريال سعودي عند سفرهم على متن خطوطها الجوية من مطار الطائف إلى اسطنبول.

وحجز تذكرة بقيمة 1240 ريال سعودي عند سفرهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومطار ينبع ومطار الملك فهد الدولي وحجز تذكرة بقيمة 1450 ريال سعودي عند سفرهم من مطار الملك خالد الدولي والأمير مطار نايف بن عبدالعزيز.

يشمل هذا العرض العملاء الذين يقومون بحجز رحلة من من المملكة العربية السعودية إلى اسطنبول لغاية 27 أكتوبر 2017؛ وذلك طالما كانت لديهم النية للسفر خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 30 مايو 2018.

وتعد اسطنبول مدينة متكاملة يجد فيها الزائر ما يبحث عنه كوجهة سياحية، حيث تمتلك أماكن تاريخية عريقة تمتد لقرون من الزمن، ومأكولات مميزة، وفنون نابضة بالحياة وجوانب ثقافية متنوعة.

ولا تقتصر اسطنبول على كونها مكاناً ممتعاً للمسافرين، بل تشكل أيضاً وجهة سفر مريحة للغاية تلبي أذواق المواطنين من مختلف أنحاء العالم.

وإلى جانب كونها موطنا للآثار التي تعود إلى آلاف السنين والمتاحف الغنية بالقطع الأثرية والمعارض الفنية المتطورة، توازن اسطنبول وبشكل تام بين التقاليد ومواكبة الحداثة مع وفرة من المواقع السياحية الهامة.

ويمكن رؤية الكنائس وخزانات الماء الأرضية البيزنطية، والمساجد والقصور العثمانية والمتاحف والأسواق وغيرها الكثير التي تجدها في مكان واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، ثمة تفاصيل صغيرة تبقى عالقة في ذهن الزائر للمدينة، مثل الرحلات البحرية بالعبارات، والمشي في أحياء المدينة وأزقتها، وترحيب السكان المحليين بالزوار بابتسامة لطيفة وتجربة الأطعمة التركية ذات المذاق المميز.

وسواء كانت زيارتك لمدة يوم أو أسبوع أو شهر، ستوفر لك اسطنبول تجربة سفر متنوعة وغنية. يمكنك الحجز الآن من خلال الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية التركية: www.turkishairlines.com.