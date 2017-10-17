علي الزامل
أكاذيب (السقيم)
بديهي القول: ان من اهم مقومات ومؤهلات اختيار سكرتير عام الأمم المتحدة المصداقية والنزاهة وقوة الشخصية او (هكذا المفترض!!) بوصفه منصبا يرتكن اليه العالم بأسره فهو الشخص الذي يعول عليه مسؤولية الامن والسلم العالميين و (أنطونيو غوتيريس) سكرتير عام الأمم المتحدة ابعد ما يكون عن تلك المسوغات لاستحقاق هذا المنصب الرفيع حقيقة لا اعرف كيف تقلده؟
لذا اثرت عدم تسميته بلقبه “امين!!” فما تضمنه تقرير الأمم المتحدة من افتراءات ومعلومات مظللة لجهة التحالف لدعن الشرعية لليمنيين لا تستند الى دليل ولا تمت للواقع بصلة فكيف تجرأ هذا الصفيق على توجيه تلك الاتهامات التي اقل ما يقال عنها اراجيف مفضوحة لا ترقى للمحاججة والتفنيد وتشتم منها روائح التسويف والتسييس فالقاصي والداني يعلم علم اليقين ان ميليشيا الحوثي ما فتئت تستخدم المدنيين دروعا بشرية واجبرت الأطفال للزج بهم عنوة في اتون القتال..المستغرب ليس فيما يبث من أكاذيب من قبل غوتيريس فقد عهدناه افاكا محترفا في اكثر من مقام بل الغرابة تكمن في قدرته الجهنمية على الاسقاط العكسي أي الصاق ما يرتكب من جرائم وفضائع وترحيلها للطرف الاخر لعلها تنطلي تيمنا بـ (باول جوزيف غوبلز) وزير الدعاية السياسية في عهد ادولف هتلر صاحب الجملة الشهيرة: (اكذب حتى يصدقك الناس) نسى هذا الارعن ان تلك السفسطات الساخرة والترهات المفلسة لم تعد تصدق فما يرتكبه الحوثيين من جرائم الإبادة لجهة الأطفال والنساء والمسنين في تعز والضالع والحديدة وغيرها لا يمكن مواراته بأضاليل وفبركات خصوصا اذا علمنا ن من يكذب مرة لا يتوانى بالامعان في المزيد فثمة مثل ياباني يتماهى مع شخصيته الهشة المزيفة يقول “اذا كان الزر الأول في قميصك في المكان الخطأ فتأكد ان كل الازرار الأخرى في الأمكنة الخطأ”.
الأمين .. لايجرؤ أن يكون أمينا على نفسه!!
لاأعرف كيف أطلق هكذا اسم على شخص مرواغ في أقاويله مخادع كاذب يدس السم في العسل فهو عملتان لوجه واحد، سيدي الكريم قبل أن ننتقد هذا السكرتير أعلاه يجب أولا أن نعترف بأن دورالأمم المتحدة قد تقلص ولم يعد له أية تأثير لا بالتنظير ولا بالتطبيق بكل شيء فمن خلال الواقع المعاش صدرت العديد من قرارت الأمم المتحدة وخصوصا الإنتهاكات التي قام بها اللانظام السوري وداعميه ، وكذلك انتهاكات الحوثي وأتباعه والزج بأطفال المدارس والمدنيين كدروع بشرية ومع ذلك لم تطبق الأمم المتحدة أي قرار ولم تنفذ شيء على أرض الواقع ..وكأنها غير معنية بشيء إلا مساعدات بسيطة.
بعيدا عن كل شيء نعترف جميعا بأن دور الأمم المتحدة اضمحل وتدهور ففيه أروقتها المظلمة تحاك المؤامرات ضد دول بعينها وتسيس قرارات حسب أهواءها والمراقب الجيد يعرف جيدا بأن دورها تقلص كثيرا وخصوصا في النزاعات فشرطي المنطقة بدلا أن يكون الضامن لإستراجاع الحقوق واحترام سيادة الدول أصبح أسير قرارات تحاك في الأروقة المظلمة وخصوصا من تجار السياسة…إلى آخره.
لابد من جميع الدول أن تنظر بعين الحقيقة وتعيد بناء جسم أممي قادر على صنع القرارات وتنفيذها بعيدا عن أية ميول سياسية لصالح هذا أو صالح ذاك وهذا السكرتير ماهو إلا نتاج أو خلل أصاب العمود…
استاذ علي
طالما السعودية تسير في الاتجاه الصحيح تجاه الشعب اليمني الشقيق لتحريره من عصابات ايران فاعلم أن هناك حاسدين لهذه النجاحات ؟ فلاتكترث لهم ابداً؟
حفظ الله السعودية وشعبها من كل مكروه ونصرها على من عداها
حفظ الله بلادنا ومليكنا ومقدساتنا والناس الشرفاء امثالك كاتبنا