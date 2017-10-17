هواوي تطلق هاتفيها الجديدين هواوي ميت 10 وميت 10 برو

يمهد الهاتفان لحقبة جديدة في عالم الهواتف الذكية بفضل تزويدهما بمعالج ’كيرين‘ المدعوم بإمكانات الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في العالم والذي يوفر للمستخدمين تجربة استخدام مخصصة وأكثر سرعة وأداءً.

جاء ذلك خلال حفل عالمي حصري أقيم في مدينة ميونيخ الألمانية، كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين النقاب اليوم عن هواتفها الجديدة: هواوي ميت 10 Mate 10 وهواوي ميت 10 برو Mate 10 Pro وهواوي ميت 10 المصمم من قبل شركة “بورشه ديزاين”، والتي طال انتظارها من قبل المستخدمين.

وتمهد الهواتف لآفاقٍ جديدة كلياً على صعيد استخدام التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، كما ستمثل ثورة حقيقية في صناعة الهواتف الذكية بفضل خصائصهما الفريدة، ولاسيما معالج “كيرين 970″ الجديد وواجهة المستخدم التلقائية EMUI X.0.

وتواصل سلسلة هواتف ميت 10 مسيرة تميّزها وتجسيد أعلى مستويات الأداء المتفوّق، والعمر المديد لاستخدام البطارية، فضلاً عن دمج تقنية الكاميرا المزدوجة الجديدة من شركة ’لايكا‘.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، ريتشارد يو: “بالتوازي مع دخولنا لعصر الذكاء الرقمي، لم تعد حلول الذكاء الاصطناعي مجرّد مفاهيم افتراضية تتشابك بشكل وثيق مع حياتنا اليومية فحسب، بل أصبحت وسيلة مبتكرة لإثراء تجارب المستخدمين، وتحسين أداء المنتجات وتقديم خدمات قيّمة.

وتشتمل سلسلة هواوي ميت 10 على وحدة المعالجة والتشغيل العصبية الأولى من نوعها والمصممة خصيصاً للأجهزة والهواتف الذكيّة، والتي تبشر ببزوغ عصرٍ جديد للهواتف الذكية”.

تم تزويد هاتفي ميت 10 وميت 10 برو بمزايا استثنائية أهمها

معالج “كيرين 970″ الذي يعد المعالج الأول من نوعه المزود بإمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للهواتف الذكية، والذي يتضمن وحدة تشغيل عصبية خاصة (NPU).

شاشة عرض كاملة من هواوي FullView Display مع تصميم بهيكل زجاجي ثلاثي الأبعاد يكاد يخلو من الحواف، إضافة إلى دعمهما لتقنية “النطاق الديناميكي العالي” HDR10 لضمان ألوان أكثر دقة ووضوحاً.

تقنية شحن فائق السرعة “سوبر تشارج” من هواوي والمُصادق عليها من قبل شركة “تي يو في”، إضافة إلى بطارية باستطاعة 4000 ميللي أمبير/الساعة مع نظام إدارة للبطارية مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كاميرا “لايكا” مزدوجة جديدة مع عدسات من نوع SUMMILUX-H والتي تتضمن فتحة مزدوجة قدرها f/1.6، إضافة إلى إمكانات متميّزة للتصوير الفوتوغرافي فائق الذكاء، بما يشمل الخاصية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتعرّف الفوري على المشاهد والأشياء، فضلاً عن تأثيرات البوكيه المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

واجهة المستخدم التلقائية EMUI X.0 الجديدة والمبسّطة، والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد (نسخة 8.0).

هندسة جديدة للحوسبة المتنقلة تتمتع بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب هواتف ذكية

يعتبر هاتفا ميت 10 وميت 10 برو من هواوي أول جهازين يستخدمان المعالج الثوري الجديد “كيرين 970″ الذي يتضمن تحسينات مدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتوفير تجربة مخصصة وأكثر سرعة للمستخدمين.

وتمّ تصميم المعالج باستخدام تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات المتطورة TSMC 10mn؛ حيث يضم وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى من طراز ARM Cortex، وشريحة معالجة الرسوميات الأولى في السوق من نوع Mali G72، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات GPU مكوّنة من 12 نواة، ووحدة تشغيل عصبية تُعتبر الأولى من نوعها والمصممة خصيصاً للهواتف الذكية. كما ويتضمن معالج “كيرين 970″ معالج الاشارات الصورية ISP لتعزيز إمكانات الكاميرا المدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي.

وإن التمازج الفريد بين وحدة التشغيل والمعالجة العصبية وهندسة هواوي للحوسبة المتنقلة المبتكرة يضمن لمعالج “كيرين 970″ تحقيق أداءً أفضل بمقدار 25%، مع كفاءة معزّزة بواقع 50 مرة لتأدية كافة المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك مقارنة مع معالج Cortex-A73 رباعي النوى .

وتعتبر مجموعة هواتف “ميت” من هواوي الأسرع في العالم على صعيد دعم الاتصال فائق السرعة بشبكة الجيل الرابع LTE إلى جانب زيادة سرعة التحميل.

ويأتي الهاتف مزوّداً بشريحتي اتصال SIM تعتبران الأولى عالمياً وتدعمان شبكة اتصالات الجيل الرابع 4G والاتصال المزدوج عبر تقنية VoLTE للاتصال الصوتي.

ومن خلال دمج الذكاء الفردي والجماعي ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة، تتيح هواتف هواوي “ميت” الجديدة للمستخدمين استجابات سريعة وفوريّة في الوقت الحقيقي، بما في ذلك ميزة التعرف على المشاهد والأشياء بالوقت الحقيقي، وتطبيق المترجم الفوري المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ويشكل معالج “كيرين 970″ بحد ذاته منصة مفتوحة لمعالجة تقنيات الذكاء الاصطناعي للمطوّرين، حيث يساعدهم على ابتكار وتصوّر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق إمكانات وقدرات المعالجة الخاصة بشركة هواوي لتشمل سلسلة القيمة بأكملها.

تصميم المزايا لتوفير مستويات جديدة من التطور وسهولة الاستخدام

إلى جانب تزويده بشاشة عرض كاملة FullView Display الجديدة كلياً من هواوي، يمتاز هاتف هواوي ميت 10 بشاشة عرض مذهلة بحجم 5.9 بوصة مع دقة عرض تبلغ (16:9) وذات تصميم يكاد يخلو من الحواف، وهي مزودة بتقنية “النطاق الديناميكي العالي” HDR10 لدعم عرض الألوان الزاهية والغنية.

ومن جهة ثانية، تم تزويد هاتف هواوي ميت 10 برو بشاشة عرض قياس 6 بوصة تعمل بتقنية OLED وبدقة (18:9) مع أفضل نسبة بين الشاشة والهيكل، إلى جانب تقنية “النطاق الديناميكي العالي” HDR10 بهدف توفير تجربة مشاهدة لا مثيل لها لمقاطع الفيديو.

علاوة على ذلك، تم تزويد هذه الأجهزة المذهلة بهياكل زجاجية ثلاثية الأبعاد وذات انحناءات جميلة ومتناسقة في كافة جوانبها الأربعة، وذلك لتسهيل حملها واستخدامها. كما تمتاز الواجهة الخلفية لهذه الأجهزة بتصميمها العاكس للضوء والذي يبرز الكاميرا المزدوجة الجديدة من شركة “لايكا”. كما يتمتع جهاز هواوي ’ميت 10 برو‘ بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP67.

كاميرا مزدوجة جديدة بالتعاون مع لايكا ونظام إدارة للبطارية مدعوم بالذكاء الاصطناعي تمهيداً لحقبة جديدة في استعمال الهواتف الذكية

لقد تعاونت هواوي مجدداً مع شركة ’لايكا‘ لتصميم نظام عدسات الكاميرا المزدوجة في هاتفي هواوي ميت 10 وهواوي ميت 10 برو.

ويشتمل النظام على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل ومزودة بمستشعر للألوان الأساسية RGB، وكاميرا ثانية بدقة 20 ميجابكسل مزودة بمستشعر أحادي اللون monochrome، إضافة إلى ميزة تثبيت الصورة البصرية OIS، وفتحة العدسة الأكبر في العالم بقياس (f/1.6)، فضلاً عن تأثيرات البوكيه المدعومة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، وميزة التكبير الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أما خاصية التعرّف على المشاهد والأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقوم تلقائياً بضبط إمكانات الكاميرا بحسب الأشياء أو المشاهد، فتدعم وظيفة التكبير الرقمي المتطور والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزة الالتقاط السريع للأجسام المتحركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح التقاط صور أكثر وضوحاً ودقة.

وزوّدت هواوي هاتفي ميت 10 وميت 10 برو ببطارية عالية الكثافة باستطاعة 4000 ميلي أمبير/ساعة، والتي تشتمل على نظام ذكي لإدارة أداء البطارية والذي يمكنه فهم طريقة استخدام المستهلكين لهواتفهم وتوفير استهلاك الطاقة بشكل تلقائي.

وتدعم البطارية ميزة الشحن السريع ذات الجهد المنخفض 4.5 فولت/5 أمبير، مما يتيح شحن الهاتف بنسبة تتراوح بين 1-20% في غضون 10 دقائق فقط، ومن 1% إلى 58% في غضون 30 دقيقة. من جهة ثانية، تدعم البطارية تقنية الشحن فائق السرعة ’سوبر تشارج‘ من هواوي والمصادق عليها من قبل’تي يو في‘، مما يضمن شحناً آمناً ومتكاملاً.

ويأتي هاتفا هواوي ميت 10 وهواوي ميت 10 برو مزوّدين بواجهة المستخدم EMUI X.0 الجديدة كلياً والتي تعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد نسخة 8.0.

وتشمل المزايا الأخرى على محرك قائم على الذكاء الاصطناعي للاستفادة بشكل كامل من قدرات معالج “كيرين 970″؛ ومترجم سريع مدعوم بإمكانات الذكاء الاصطناعي لتقديم ترجمة تفاعلية أسرع وأكثر دقة وتضمن تجربة اتصالات أكثر سلاسة؛ وميزة العرض المبسّط لربط سلسلة هواتف “ميت” من هواوي مع شاشات عرض كبيرة؛ فضلاً عن توافر دعم لتجارب سطح المكتب الكاملة والتي تتيح استخدام وتوسيع ناطق عرض محتوى الهواتف الذكية على شاشات أخرى ولاسيما أجهزة الكمبيوتر.

الملحقات الجديدة

أطلقت هواوي 3 ملحقات جديدة لهواتف هواوي ميت 10، وهي كاميرا “إنفيجن 360″ EnVizion 360 Camera وبطارية شحن متنقلة مزودة بتقنية الشحن السريع، وميزان ذكي.

يمكن لكاميرا “إنفيجن 360″ التقاط صور بجودة 5K ومقاطع فيديو بزاوية 360 درجة وبجودة 2K، مع أنماط عرض متعددة للمستخدمين من أجل تعزيز خيارات المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تزويد بطارية الشحن المتنقلة بتقنية الشحن السريع، كما أنها تدعم الشحن السريع بالجهد المنخفض 4.5 فولت/5 أمبير.

يساعد الميزان الذكي على رصد وتحليل المعلومات الصحية مثل نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم، وذلك عبر تطبيق خاص في الهاتف.

سيتم إطلاق هاتفي هواوي ميت 10 وهواوي ميت 10 برو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من 30 أكتوبر 2017. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: http://consumer.huawei.com/us/