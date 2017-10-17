كشفت “مجموعة فنادق ويندهام”، وهي المجموعة الفندقية الأضخم في العالم والتي تدير أكثر من 8.100 فندقاً في 79 بلداً، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركة “ريادة الدولية للفنادق والمنتجعات”(المالك الحصري لحقوق امتياز علامة “رمادا” في المملكة العربية السعودية) وشركة “كونسبت تاورز العقارية المحدودة”، وذلك من أجل تطوير فندقٍ جديدٍ لعلامة “رمادا” في أحد المواقع المركزيّة الفريدة في العاصمة السعودية الرياض.

ويمثل الفندق الجديد، الذي سيضم 189 غرفة وجناح موزعة على 24 طابق وسيقع على طريق الملك فهد، الإضافة الـ11 إلى سلسلة فنادق “رمادا” في المملكة، والفندق الــ18 في جعبة العلامات التابعة لمجموعة فنادق ويندهام، والتي تشتمل على 12 فندقاً قيد التشغيل و6 فنادق قيد التطوير حالياً في المملكة.

وتشجع علامة “رمادا”، التي تحظى بمكانة مرموقة عالمياً، المسافرين على استكشاف معالم ووجهات العالم من خلال سلسلتها التي تضم أكثر من 850 فندقاً في 64 بلداً حول العالم. وفي عام 2016، فازت “رمادا” بجائزة “العلامة الفندقية الأسرع نمواً في أوروبا” من قبل شركة “بي كيه إف” الدولية المتخصصة بتقديم الاستشارات إلى قطاعات الفنادق والسياحة والترفيه.

وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “مجموعة فنادق ويندهام”: إيغناس باوينز، “تعتبر “رمادا” إحدى العلامات الفندقيّة الأكثر شهرة عالمياً، كما أنها الخيار المفضل للمسافرين من رجال الأعمال والسياح في شتّى أنحاء العالم.

وبالتوازي مع النمو المستمر لهذه العلامة في المملكة العربيّة السعوديّة، أبرمت شركة “ريادة الدولية للفنادق والمنتجعات” اتفاقية تعاون مع شركة “كونسبت تاورز العقارية المحدودة” من أجل تطوير فندق جديد في الرياض، وهي خطوة ستعزز حضورنا في السوق السريع النمو وشتّى أنحاء منطقة الشرق الأوسط”.

ومن المتوقع افتتاح فندق “رمادا الرياض- طريق الملك فهد” بحلول عام 2020؛ وسوف يكون على مقربة من أهم البنوك والمؤسسات المالية الرائدة والمكاتب والشركات التجارية والكيانات المرتبطة بقطاع التجارة بالجملة، مما سيساعد في استيعاب الإقبال المتنامي لمسافري الأعمال إلى العاصمة الرياض.

ويسهم الموقع الفريد للفندق في اجتذاب السياح الذين يتطلعون لزيارة العديد من المعالم السياحية القريبة مثل المتحف الوطني، وقصر المربع التاريخي، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة وغيرها الكثير من المعالم.

وقامت شركة “كونسبت تاورز العقارية المحدودة”- التي تأسست في عام 2017 – باختيار شركة “ريادة الدولية للفنادق والمنتجعات” لإدارة الفندق الجديد.

بدوره، أوضح المدير العام “لكونسبت تاورز العقارية المحدودة”: عبدالله عبدالرحمن آل لفواز، “فخورون جداً بشراكتنا مع “ريادة للفنادق والمنتجعات الدولية” و”مجموعة فنادق ويندهام”، وهي خطوة ستتيح لنا مواصلة تطوير علامة “رمادا” في العاصمة الرياض.

وتتمتع “رمادا” بسمعة عالمية مرموقة بفضل تقديمها لأرقى تجارب الضيافة، ويفضل الضيوف اختيار العلامة الفندقية لالتزامها بأفضل معايير الإقامة والترحيب”.

إلى ذلك قال العضو المنتدب لشركة “ريادة الدولية للفنادق والمنتجعات” المهندس محمد الأمير: “تطمح المملكة العربية السعودية إلى رسم ملامح جديدة لقطاعي السياحة والضيافة انسجاماً مع أهداف “رؤية 2030″، وهو ما سيرفع الطلب في شتى أنحاء المملكة على العلامات الفندقية المعروفة دولياً.

ونؤمن أن علامة “رمادا” تتمتع بإمكانات نمو هائلة في السوق السعودية، ونحن متحمسون للتعاون مع شركة “كونسبت تاورز” من أجل تطوير فندق جديد لعلامة “رمادا” الكائن في طريق الملك فهد وسط العاصمة الرياض”.

وسيشتمل “فندق رمادا الرياض- شارع الملك فهد” على 189 غرفة، بما في ذلك 84 جناحاً و105 غرفة من فئة “ستاندارد”.

وتم التخطيط بعناية وتمعّن لتطوير مختلف جوانب الفندق؛ وجرى تصميم وسائل ومرافق الراحة بما يواكب متطلبات رجال الأعمال والسياح على حدٍ سواء.

وبهدف تلبية متطلبات الشركات في المنطقة، سيضم الفندق موقف آمن لركن السيارات، ومرافق للاجتماعات؛ فيما ستشتمل وسائل الراحة والعافية على بركة سباحة داخلية ومنتجع سبا، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث المعدّات.

إلى جانب ذلك، سيضم الفندق 3 مطاعم ومقاهي، بما يشمل مطعماً يستقبل الضيوف على مدار اليوم، وردهة للاستراحة ومقهى. وسيتم تصميم الديكورات الداخلية بشكل أنيق ينسجم مع اللون الأحمر الذي لطالما اشتهرت به علامة “رمادا”.

وتشترك جميع فنادق “رمادا” حول العالم في برنامج المكافآت وولاء العملاء المبتكر “ويندهام ريوردز” Wyndham Rewards® الذي تقدّمة “مجوعة فنادق ويندهام”.

ويتيح؛ البرنامج سهل الاستخدام للأعضاء كسب النقاط واستبدالها للحصول على إقامات فندقية مجانية، مما يجعله برنامج المكافآت والولاء الأول من نوعه.

ويحصل الأعضاء على 1000 نقطة مضمونة لكل إقامة في الفنادق المشمولة بالبرنامج، وبإمكانهم أيضاً الحصول على ليلة مجانية في أكثر من 8 آلاف فندق حول العالم مقابل استبدال 15 ألف نقطة فقط لليلة الواحدة، مع العلم أنه لا توجد تواريخ محددة لا تسري فيها النقاط. ولمعرفة المزيد أو الانضمام إلى البرنامج اليوم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.wyndhamrewards.com.