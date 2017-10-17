تقنية InstaView Door-in-Door™ تحول المقصورة الى لوحة زجاجية

أعلنت ال جي الشركة الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي، عن طرح ثلاجة ال جي سيجنتشر فائقة الجودة والجديدة كليا للمستهلكين في المنطقة.

وتتميز ثلاجة ال جي سيجنتشر التي طال انتظارها، بتصميمها الرائع وتقنياتها المتطورة، ورقيها الخاص الذي يناسب المستهلك الخليجي.

وتمثل ثلاجة ال جي سيجنتشر جوهر الابتكار والثورة التكنولوجية الحديثة في عالم الاجهزة المنزلية.

وباعتمادها على روح الفن في التصميم من جهة والتجدد الابتكار في الأداء من جهة أخرى، مضت إل جي في تصميم الثلاجة في خطوة غير مسبوقة خطوة Door-in-Door® الحائز على الجوائز من خلال إضافة ميزة InstaView™ ، التي تجعل مقصورة الباب العاتمة شفافة عند النقر على بابها مرتين سريعاً.

ويتيح؛ للمستهلك مشاهدة محتواها دون الحاجة إلى فتح الباب، كما أن الزجاج المقوى في الأمام يوفر العزل والحماية.

وقال رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في الشرق الأوسط وإفريقيا، كيفين تشا: ” نحن حريصون على ان يختبر المستهلك المحلي عالم ال جي من خلال منتجات ال جي سيجنتشر المتميزة، والتي تعنى بأسلوب الحياة الفاخر.

وإن ثلاجة ال جي سيجنتشر هي حلم يتحقق للمطبخ المكتمل والأكثر تطوراً، ونحن واثقون من أن عملاءنا المميزون في المنطقة سيتمتعوا بالعديد من مميزاتها الفريدة، مع تقنية Door-in-Door® من إل جي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى العناصر المستخدمة في كثير من الأحيان دون الحاجة إلى فتح الثلاجة بأكملها.

وتعمل لوحة ColdSaver™ للثلاجة، وهي حاجز بين المقصورة الداخلية وبقية الثلاجة، على تقليل فقدان الهواء البارد وتساعد على إبقاء الطعام طازجاً وصحياً لفترة أطول.

أما الميزة الإضافية المبتكرة الجديدة في هذه الثلاجة فهي «أوتو أوبن دور» التي تفتح باب الثلاجة بمجرد اقتراب المستهلك منها دون الحاجة إلى أن يستخدم يده ما يتيح الوصول السريع والسهل بلا استخدام لليدين.

ببساطة عن طريق الدخول على أجهزة الاستشعار في الجزء السفلي من الثلاجة، سيشاهد المستخدمون شاشة ثلاثية الأبعاد وفوق الضوء الساقط لعبارة “Door Open” (فتح الباب) على الأرض في مقدمة الثلاجة وسيتم فتح الباب برفق.

وتتوفر ثلاجة ال جي سيجنتشر بـ 31 قدم مكعب، ومن خلال الهيكل الفولاذي بالكامل مع اعلى جودة في التصنيع، المقاومة للخدش.

ويتميز الهيكل الداخلي بالفولاذ المقاوم للصدأ في جميع الأنحاء في المحافظة على درجات الحرارة المثلى والمساعدة في توفير الطاقة.

في الواقع، يتم تشغيل ثلاجة ال جي سيجنتشر بواسطة تقنية الضاغط الخطي العاكس من إل جي، والذي يقوم تلقائياً بضبط قدرته على التبريد بناءً على الظروف داخل المقصورة. كما أنه يولد احتكاكات داخلية أقل بسبب تصميمه الفريد ويدعمه ضمان لمدة 10 سنوات.

ويحافظ الحاجز الحراري المسمى بـ FRESHShield™ على درجات الحرارة وحفظ نضارة الأطعمة باستخدام الهواء البارد. ويتم تنشيط الحاجز عند إغلاق الأبواب الرئيسية.

بالاضافة الى تقنية FRESHShield™ فان تقنية Hygiene Fresh+™ تساعد فلتر الهواء النقي مع التدوير القوي للهواء والمروحة المخصصة على إزالة الرائحة من الهواء.

وأخيرا فان خزانة Custom Chill™ العريضة والعميقة متنوعة الاستخدامات تقوم بإعدادات حرارة مختلفة لتخزين مجموعة متنوعة من الأطعمة من اللحوم إلى المنتجات الطازجة. يتميز خزانة Custom Chill™ بثلاثة إعدادات مختلفة – اللحوم (-1.5 ℃)، الاطعمة اللذيذة (1 ℃)، إنتاج (0-6 ℃).

وتعتبر ثلاجة ال جي سيجنتشر مثالاً ممتازاً على التزام ال جي في تقديم اجهزة متطورة تقنياً، والتي تجلب برشاقتها البسيطة الرقي لهذه الفئة، وتعكس اناقة العلامة التجارية.

وتتوفر ثلاجة ال جي سيجنتشر الآن في المنافذ الرئيسية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وستكون جميع منتجات إل جي سيجنتشر متاحة في متاجر إل جي للإلكترونيات في جميع أنحاء المنطقة. لمزيد من المعلومات حول العلامة التجارية ال جي سيجنتشر، ومنتجاتها المتطورة وال جي سيجنتشر غاليري، يرجى زيارة ال جي SIGNATURE.com .