السكر والسرطان وجهان لعملة واحدة

أظهرت دراسة أعدتها جامعتا KU Leuven و VUB البلجيكيتان بتعاون مع معهد VIB ، دور السكر في تنشيط الخلايا السرطانية.

الدراسة التي تقوم فكرتها على استهلاك الورم السرطاني للجلوكوز لأجل النمو، هذه الدراسة استغرقت 9 سنوات.

وركزت على قيام الورم بتحويل كميات من السكر إلى حمض اللكتات، وتعرف الدراسة باسم “تأثير وربرغ”.

من جهته أوضح؛ البروفسور جون تيفلين، بأن البحث أظهر العلاقة بين استهلاك الخلايا المفرط للسكر وتطور السرطان في جسم الإنسان.