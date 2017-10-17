“النقل” تدشن الهوية الجديدة لهيئة الموانئ

دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الهوية الجديدة للهيئة، أمس الأثنين، في فندق الفورسيزون بالرياض، وسط حضور واسع من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن خطوط الملاحة العالمية ووكالات الشحن والشركات المشغلة والمستثمرة في الموانئ السعودية.

وأكد الدكتور العامودي أن القرار تاريخي بكل المقاييس ويذكرنا بقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل ثلاثة وأربعون عاماً وبالتحديد في غرة شهر رمضان من عام 1396هـ بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ كمؤسسة عامة مستقلة يرتبط رئيسها برئيس مجلس الوزراء مباشرة إدراكاً بأهمية الدور الذي كان يتعين على الموانئ القيام به في فترة السبعينيات لمواجهة متطلبات التنمية الشاملة التي شهدتها المملكة في تلك الحقبة.

لافتاً إلى بعد نظر القيادة السياسية في التخطيط للمستقبل إذ أنه بموجب هذا القرار ستصبح الهيئة العامة للموانئ مستقلة ماليًّا وإداريًّا وسيتمتع مجلس إدارتها بالمزيد من الصلاحيات مما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلب ذلك من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة.

وأوضح؛ العامودي، أن الهيئة العامة للموانئ تسعى في المرحلة القادمة إلى تسويق خدمات الموانئ السعودية في جميع دول العالم وعلى نطاق واسع، وبناء علاقات شراكة جديدة مع الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الموانئ، ورفع مستوى الثقة المتبادلة بينها وبين جميع عملائها.

يذكر أن الهوية الجديدة للهيئة وعلامتها التجارية تم تصميمها بشكل مبسط بحيث يمكن استيعابها بكل سلاسة والشعار بيضاوي ويرمز بشكل تعبيري غير مباشر إلى راية التوحيد بالسيفين والنخلة وموقع المملكة وسط قارات العالم ، وبعض الأسهم التي تعبر عن حركة الوارد والصادر في الموانئ السعودية بالإضافة إلى البوصلة.