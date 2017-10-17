بدء الدوام الشتوي في مدارس الشمالية

الأحد المقبل..

تبدأ الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، الاحد القادم، في تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين في الساعة الثامنة وتبدأ الحصة الأولى في الثامنة والربع.

فيما يبدأ الدوام الشتوي للبنات، الساعة 7.45 دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الساعة الثامنة.

ودعا المدير العام لتعليم الشمالية، عبدالرحمن بن سعد القريشي، مديري ومديرات المدارس ضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب بالتوقيت الجديد، حاثا الجميع على الانضباط في العمل والالتزام بذلك.