وزير الداخلية يوجه بتحديد متطلبات قيادة المرأة للسيارة

الرياض ـ الشرق

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناسف وزير الداخلية الأول للجنة متابعة وتطوير المرور لبحث وتحديد متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية.

ووجه سمو وزير الداخلية بعقد ورش عمل لتحديد متطلبات قيادة المرأة للسيارة، وتطوير إجراءات تنفيذ نظام المرور ولوائحه، والتقنيات المساندة لذلك.