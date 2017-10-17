9 آلاف زيارة لمرضى الطب المنزلي بنجران

نفذت فرق الطب المنزلي بصحة نجران بنهاية الربع الثالث من العام 2017م،9521 زيارة للمرضى المسجلين في البرنامج والبالغ عددهم 1042 مريضا قدمت لهم الرعاية الصحية والعلاجية في أماكن إقامتهم بجودة عالية وتلبية جميع احتياجاتهم من الأجهزة الطبية اللازمة بكل سهولة ويسر.

وأوضحت الصحة أن عدد المرضى الجدد المسجلين في البرنامج هذا العام 389 مريضا بعد تقييم الحالات الصحية لكل مريض بشكل كامل لضمان توفير مناخ ملائم لرعاية المريض في مكان إقامته فيما بلغ العدد التراكمي للمرضى المسجلين من بداية البرنامج في العام 1431هـ، 2627 مريضا وإجمالي عدد الزيارات التراكمي للمرضى 61499 زيارة.

وقدمت الصحة للمرضى من بداية العام 96 جهازا من الاحتياجات الضرورية وتشمل أسرة طبية و كراسيّ متحركة ومراتب هوائية وأجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة المساعدة للمشي وأجهزة مولد أوكسجين.

وذكرت الصحة بأنه تم تدعيم أقسام الطب المنزلي في 6 مستشفيات منفذة للبرنامج بكوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل في الرعاية الصحية المنزلية وسيارات مخصصة لتنقلات الفرق الطبية.

الجدير بالذكر حصول صحة نجران على المركز الثالث على مستوى المملكة في مؤشرات السقوط وقرح الفراش لشهر (أبريل – مايو- يونيو) 2017م.