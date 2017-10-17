نائب أمير نجران يتسلم نسخة الأحكام القضائية

الأمير تركي بن هذلول يتسلم الأحكام

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نجرانمانع آل مهري

تسلّم؛ نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، خطاباً من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تضمنه إهداء نسخة من “مجموعة الأحكام القضائية” التي أصدرها مركز البحوث بوزارة العدل في 14 مجلدا، ضمن خطة الوزارة في إثراء الجانب الفقهي والعلمي لمرفق القضاء، وبث الوعي الشرعي والقضائي بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء نائب أمير نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع وزارة العدل بمنطقة نجران أحمد بن علي الهمامي.

وأوضح؛ وزير العدل في خطابه أن”مجموعة الأحكام القضائية” معنية بنشر الأحكام القضائية الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية، ومشتملة على موضوعات القضية وملخصها والسند الشرعي أوالنظامي ونص الحكم ،عاداً ذلك إحدى الإضافات المهمة للمكتبة القضائية السعودية.

مانع آل مهري  |  نجران
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