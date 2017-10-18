الحزم والعربي يحققان أول انتصار في دوري القصيم

انطلقت أولى منافسات بطولة منطقة القصيم لكرة اليد بإقامة مباراتين في دوري منطقة القصيم لفئة الشباب لكرة اليد، حيث تغلب في المباراة الأولى فريق الشباب لكرة اليد بنادي الحزم على نظيره النجمة 22-20 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي النجمة في عنيزة، وتألق في اللقاء حارس الحزم محمد الحماد ولاعب النجمة علي حمزة.

وفي اللقاء الثاني تفوق العربي على نظيرة الرائد 25-17 على صالة النادي العربي في عنيزة وتألق في اللقاء لاعب العربي محمد النفيسة.

وتتواصل اللقاءات بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي الأسياح والرائد في بريدة ضمن مباريات دوري منطقة القصيم لفئة الشباب ومن ثم مواجهة العربي أمام النجمة على صالة النادي العربي في عنيزة.

من جهة أخرى اعتمد الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة محمد المنيع ترفيع 10 حكام من منطقة الرياض محمد ملائكة ومحمد النخلي من ثانية إلى أولى، وكل من الحكام رامي الحربي وسعد الهزاع وعلي الصادق وحسين المختار وأحمد عبد رب النبي وحسين الحجي وعائض اليامي ويزيد الجهني من درجة ثالثة إلى درجة ثانية.