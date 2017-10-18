خربين.. فارس الهلال الأول

نصب المهاجم السوري عمر خربين، نفسه نجما لفريق الهلال الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما سجل هدفين ليقوده إلى تحقيق تعادل ثمين بنتيجة 2 ـ 2 أمام بيرسبوليس الإيراني، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط.

وكان خربين قد تكفل بتسجيل 3 أهداف «هاتريك»، من الأهداف الأربعة التي أنهى بها الهلال مباراة الذهاب التي احتضنها ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 7 أكتوبر الماضي.

ويعتلي عمر الخربين صدارة هدافي الهلال أمام الأندية الايرانية، في دوري أبطال آسيا، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف في شباك الأندية الإيرانية خلال بطولة واحدة فقط، من إجمالي 44 هدفًا على مدار التاريخ.

وتربع خربين رسمياً على قائمة هدافي غرب آسيا، في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بـ 9 أهداف، منها خمسة أهداف دفعة واحدة في شباك بيرسبوليس الإيراني.

فيما تقاسم صدارة هدافي البطولة برصيد 9 أهداف مع البرازيلي هالك، مهاجم شنغهاي الصيني، ومازالت أمامه فرصة الانفراد بصدارة الهدافين في مباراتي نهائي المسابقة.

وأصبح عمر خربين أول لاعب سوري يسجل 9 أهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا، كما حصل خربين على شرف أول لاعب في تاريخ الهلال يسجل خمسة أهداف في نصف نهائي آسيا بنسختها الجديدة.