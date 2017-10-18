وضعت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018، التي سحبت أمس في زوريخ، المنتخب الايطالي في مواجهة قوية مع نظيره السويدي.
وفي المواجهات الثلاث الأخرى، فتجمع إيرلندا الشمالية مع سويسرا، وكرواتيا مع اليونان، والدنمارك مع جمهورية إيرلندا.
وتتنافس المنتخبات الثمانية على البطاقات الأربع الأخيرة عن القارة الأوروبية للحاق بألمانيا حاملة اللقب والبرتغال وبلجيكا وبولندا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وآيسلندا وصربيا.
وتقام مباريات الذهاب في 9 نوفمبر المقبل، والإياب في 14 منه،
وكانت إيطاليا حلت ثانية في المجموعة السابعة بعد إسبانيا، والسويد ثانية في المجموعة الأولى بعد فرنسا.
وصنفت منتخبات إيطاليا وسويسرا وكرواتيا والدنمارك في المستوى الأول.
إيطاليا تصطدم بالسويد في الملحق الأوروبي
وضعت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018، التي سحبت أمس في زوريخ، المنتخب الايطالي في مواجهة قوية مع نظيره السويدي.
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