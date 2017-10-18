الاتحاد السعودي يعلن معايير جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية عن المعايير الخاصة بجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية عن الموسم الرياضي الحالي، والمخصصة لأندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، التي تهدف إلى خلق نوع من التنافسية بين الأندية للعمل وفق سلوك اجتماعي مسؤول وتحفيز الأندية على صياغة مبادرات موجهة للجمهور والمجتمع عمومًا.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة نزيه النصر أن هذه الجائزة تُعد البداية لإعادة صياغة مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الأندية ودمجها ضمن الأهداف الإستراتيجية والهياكل التنظيمية.

وأضاف: «بعد دراسة طبيعة الأداء الحالية للأندية، ومطالعة عديد من المبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة أو الحالية، وتحديدًا قبل دخول مجال التخصيص وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، تقرر أن تهتم هذه النسخة بقياس عمق تأثير المبادرات واستدامة نفعها، ودعم فرص المشاركة التطوعية، والتشجيع على إنشاء الإدارات ودعمها بالكوادر».

وأوضح نزيه أن سقف متطلبات المعايير قد يتغير النسخة في المقبلة للجائزة، وذلك بعد أن تكون الأندية قد تهيأت لذلك واكتملت منظومة الأساسيات في الاتحاد والأندية لتحقيق أعلى المعايير.