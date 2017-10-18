الهلال .. قادمون يا آسيا بذاكرة القرن والألفية

الدمام ـ الشرق

تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله مع بیرسبولیس الإيراني 2 – 2، أمس (الثلاثاء)، في مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وجدد الفريق الهلالي التأكيد على جملة جماهيره الشهيرة “قادمون يا آسيا”، مستدعيا للذاكرة أمجاد أولى بطولاته الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي، وآخر مرة اعتلى فيها منصة التتويج في بداية الألفية الجديدة.

وسجل المهاجم النيجيري جودوين مينساه هدفي بیرسبولیس في الدقيقتين 16 و61، بينما تكفل المهاجم السوري عمر خريبين بتسجيل هدفي الهلال في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و76.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال 4 – صفر ليتفوق الفريق السعودي 6 – 2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب. ويلتقي الهلال حامل لقب الدوري السعودي، في النهائي مع الفائز من مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني مع شنغهاي الصيني، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1 – 1 قبل مباراة الإياب التي تجمع بينهما غداً في سايتاما.

والتقى الهلال مع بیرسبولیس مرتين في دور المجموعات للنسخة الحالية للبطولة، حيث تعادلا في المباراة الأولى إيجابياً 1 – 1 ثم تعادلا سلبياً في المباراة الثانية.

وتصدر الهلال المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، وحل بیرسبولیس في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

والتقى الفريقان 12 مرة في دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال 4 مرات، مقابل 3 انتصارات لبیرسبولیس، وتعادلا 5 مرات.