العروبة يتشبث بالصدارة أمام الشعلة.. والطائي يطمع في نقاط الكوكب

تختتم مساء اليوم الأربعاء مواجهات الجولة السادسة من دوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين لكرة القدم لأندية الدرجة بإقامة 4 لقاءات، حيث يستضيف العروبة نظيره الشعلة بالجوف، والنهضة يلاقي المجزل بالدمام، والنجوم يواجه جدة بسيهات، ويستقبل الكوكب الطائي بالخرج.

العروبة ـ الشعلة

في الجوف، يستضيف العروبة نظيره الشعلة في مواجهة قوية، يأمل من خلالها فريق العروبة في تعويض خسارته الماضية أمام النهضة، والتمسك بصدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، في المقابل يتطلع الشعلة إلى خطف نقاط المباراة وتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط .

الطائي ـ الكوكب

في الخرج، يواجه الشعلة منافسه الطائي في لقاء يود كل منهما كسب نقاطه والتقدم للأمام من أجل اللحاق بركب فرق الصدارة، ويدخل فريق الكوكب اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اكتسح فريق جدة في الجولة الماضية بخماسية وضعته في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، في المقابل يدخل الطائي وهو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتطلع لتحقيق الفوز الرابع لخطف الصدارة في حال تعثر العروبة.

النهضة ـ المجزل

وعلى ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، يأمل فريق النهضة في كسب النقاط الثلاث عندما يستضيف المجزل في لقاء لن يخلو من الندية والإثارة، ويبحث الشعلة عن تحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز الأولى بعد فوزه في الجولة الماضية على المتصدر العروبة ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، في المقابل يدخل المجزل هو الآخر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الطائي ليرفع في رصيده 6 نقاط ويتطلع للفوز بالاقتراب من دائرة المنافسة على الصدارة.

النجوم ـ جدة

يحل فريق جدة ضيفًا على نظيره النجوم في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء وسط تراجع لفريق جدة واستقرار نسبي لفريق النجوم ، مما يجعل اقتناص النقاط الثلاث صعبة على الفريقين.

فريق النجوم تعادل في الجولة الماضية أمام الخليج ورفع رصيده إلى 6 نقاط بالمركز التاسع، في المقابل فريق جدة ما زال يعاني كثيرًا ويرغب في إيقاف نزيف النقاط وتصحيح الوضع والابتعاد عن مؤخرة الترتيب.