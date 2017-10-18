زعيم وملك البطولات يحجز مقعداً في نهائي أكبر القارات

حجز فريق الهلال الأول لكرة القدم مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا عقب تعادله أمام مضيفه بيرسبوليس 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

واستفاد الهلال من فوزه الكبير برباعية نظيفة، في لقاء الذهاب الذي احتضنه ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأصبح الهلال أول فريق في القارة الآسيوية يتأهل إلى نهائي المسابقة القارية دون أن يتعرض للهزيمة طوال مشواره في البطولة.

وينتظر الهلال في المباراة النهائية الفائز من مواجهة أراوا ريدز الياباني وشانغهاي سيبج الصيني التي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تكون مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال والفائز من مباراة أوراوا ريد الياباني وشنغهاي الصيني، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب خارج المملكة.

وافتتح بيرسبوليس التسجيل في الدقيقة (16) عن طريق مينساه بعدما حول عرضية زميله فهيد أميري برأسه في شباك الهلال، ليشعل آمال الجماهير الإيرانية بالمدرجات، في إدراك نتيجة الذهاب، خاصة أنَّ الهدف جاء في وقت مبكر.

وحاول الهلال عدم الاندفاع والحفاظ على الإيقاع الهادئ للمباراة مع محاولة السيطرة على منطقة الوسط، وانتظر حتى الدقيقة 30 حينما نجح مهاجمه السوري عمر خريبين بتسجيل التعادل عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها زميله سلمان الفرج.

وفي الشوط الثاني تمكن النيجيري منشاه مهاجم بيرسبوليس الإيراني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله علي بور بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 76 رفض السوري عمر خريبين أن يتلقى فريقه الهلال الخسارة الأولى في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سالم الدوسري، وسدَّد أرضية داخل شباك بيرسبوليس ليدرك التعادل من جديد للهلال.