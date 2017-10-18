آل الشيخ يعد بنصف مليون ريال لكل لاعب هلالي في حال تحقيق الآسيوية

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد تجاوزه فريق بيرسبوليس الإيراني مساء أمس الثلاثاء، عاداً التأهل تأكيدا على مكانة الكرة السعودية وحضورها الفني وعودتها للمكانة المأمولة في ظل ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم وعناية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – .

وقدّم آل الشيخ بهذه المناسبة مكافأة تقديرية للاعبي الفريق بواقع 100 ألف ريال لكل لاعب، تحفيزاً لهم وتأكيدا على دعم كل منجز مشرف للوطن.

كما أعلن تقديم مكافأة بمقدار 500 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق اللقب، مؤكداً حضوره المباراة النهائية ذهاباً وإياباً دعماً للفريق في هذا الاستحقاق الآسيوي الكبير.