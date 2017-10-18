‏فرانك: «نتائج منتخبات التنس السعودية تحسنت كثيراً»

ساهمت مشاركة الاتحاد السعودي للتنس في ورشة العمل الآسيوية لتطوير الاتحادات الآسيوية في توسيع الخطوات نحو المعايير العالمية، وذلك في الورشة التي أقيمت في كمبوديا خلال الثلاثة الأيام الماضية قربت التنس السعودي للانضمام إلى أفضل الممارسات في تطوير اللعبة بناء على تجارب عائلة التنس الآسيوية.

المدير التنفيذي د. فواز الحكمي ورئيس المدربين ناقشوا في ورشة العمل الآسيوية إستراتيجية الاتحاد السعودي للتنس مع مسؤولي تطوير الاتحادات الآسيوية للتنس ومسؤولي الاتحاد الدولي للتنس.

كما تم عرض رؤية السعودية 2030 وربطها برؤية الاتحاد السعودي للتنس خصوصاً الدعم المقدم لزيادة نسبة المشاركة المجتمعية في الرياضة و جهود الاتحاد في زيادة عدد ممارسي رياضة التنس في السعودية.

من جانبه أشاد فرانك كوراود مسؤول التطوير ومراكز التدريب في الاتحاد الدولي للتنس بالتطور الملموس في اتحاد التنس السعودي والرغبة الجادة للمسؤولين في الاتحاد خلال الفترة الماضية، مؤكداً بأن اتحاد التنس أصبح من أكثر الاتحادات الآسيوية تفاعلا مع برامج الاتحاد الآسيوي التطويرية، داعيا للاستمرار على هذا النهج لأنه يخدم التنس السعودي على المستويين قريب وبعيد الأجل.

وأضاف فرانك بقوله: «بدا ذلك واضحاً في تحسن نتائج المنتخبات الوطنية السعودية خلال الفترة الماضية. فاللاعبون السعوديون أصبحوا ينافسون في كل مكان في العالم بمختلف الفئات العمرية».