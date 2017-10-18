الملك سلمان يؤكد دعم وحدة العراق وأمنه واستقراره

الرياض ـ واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أكد فيه دعم السعودية، وحدة العراق وأمنه واستقراره، وتمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه.

وجدد الملك سلمان دعوة بلاده جميع الأطراف لضبط النفس ومعالجة الأزمة من خلال الحوار لتجنيب العراق الشقيق مزيدا من الصراعات الداخلية.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي بموقف خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بأمن واستقرار العراق، وأكد حرص الحكومة العراقية على تفادي أي تصعيد عسكري، وحرصها على استتباب الأمن في جميع الأراضي العراقية.