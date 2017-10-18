المرأة السعودية موعودة بمناصب قيادية في هيئة الطيران المدني

الدمام ـ الشرق

أكد عبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إمكانية وصول المرأة السعودية قريباً إلى مناصب قيادية داخل الهيئة مساعدات للرئيس.

وأضاف التميمي خلال لقائه منسوبي الهيئة أمس، أن الهيئة العامة للطيران المدني من الجهات التي مكنت المرأة من العمل، وأثبتت كفاءتها العالية وقدرتها على النجاح وأصبح لها دور رئيسي في إجراءات الترخيص لشركات الطيران أو العاملين فيها وغيرها. ونوه إلى قدرة المرأة على القيام بكثير من الأعمال التي يقوم بها الرجال في قطاع الطيران المدني، مؤكداً أنه على المستوى الشخصي أب لستة بنات، وحريص على أن تأخذ المرأة دوراً بارزاً في خدمة وتنمية الوطن، وأن تسهم في لعب دور حيوي في مستقبل المملكة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ثقته الكبيرة بمنسوبي ومنسوبات الهيئة وحرصه على العمل على تعزيز قدراتهم وتأهيلهم بالشكل السليم لممارسة أعمالهم على أكمل وجه ووصولهم إلى مناصب قيادية داخل الهيئة، لافتاً إلى أن تدريب منسوبي الهيئة وفق أعلى المعايير الدولية أولوية مهمة للعمل على تعزيزه وتطويره في القريب العاجل. وتحدث التميمي عن خطة الهيئة العامة للطيران المدني في الفصل بين الجانب التشريعي والتشغيلي، حيث ستصبح الهيئة مشرّعة فقط للجانب المتعلق بالطيران المدني، في حين سيكون الجانب التشغيلي مستقلاً عنها.

ولفت إلى حرص الهيئة على تحقيق أهداف برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030». منوهاً بأهمية قطاع الطيران المدني ودوره الفاعل في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى حرص الهيئة على تحقيق أفضل بيئة للعمل والإنجاز داخل الهيئة، والتواصل بين قيادات الهيئة والموظفين، داعياً الموظفين إلى التواصل معه مباشرة لأي مشكلة أو شكوى، وحثهم على بذل الجهد وتكريس الإمكانات لتنفيذ أهداف الهيئة بما يحقق التوجهات العليا لـ«رؤية المملكة 2030».