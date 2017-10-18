لكزس LS 500h.. تصميم وأداء رياضي بقوة 345 حصانا

أبهرت لكزس زوار معرض السيارات الفاخرة في الرياض حيث عرضت أحدث موديلاتها لسنة 2018 من خلال مشاركتها في معرض أكسس الحادي عشر للسيارات الفاخرة ، والذي يعتبر مناسبة سنوية يتشوق إليها عشاق السيارات الفاخرة في المملكة ويستقطب نخبة من الباحثين عن الرفاهية والأداء الفخم.

وقد كان للكزس حضورها اللافت والبارز في هذا المعرض من خلال عرضها للموديل الجديد للسيارة الجديدة كلياُ لكزس LS 500 والتي تعتبر آخر ما أبدعته لكزس في عالم صناعة السيارات الفاخرة.

LS 500 سيارة عالية الأداء و تعتبر مؤشراً عالمياً هاماً على ريادة لكزس في تطوير التكنولوجيا المبتكرة، الهادفة إلى دعم المحركات الصديقة للبيئة مع انبعاثات أقل للغازات المضرة بالبيئة.

وقد عرضت لكزس LS 500h هايبرد بالنظام الهجين المتعدد المراحل والذي يدمج بين محرك يعمل بالبنزين بسعة 3.5 ليتر مؤلف من 6 اسطوانات بشكل V مع مولدين كهربائيين لتصل القوة مجتمعة الى 354 حصان مع أربعة أنماط للقيادة الموزعة بين الكهربائية وصولا الى الرياضية.

وقد تم إطلاق هذه السيارة بعد إطلاق لكزس للجيل الجديد من سيارتها الفاخرة LS 500، وذلك في خلال أحداث معرض جنيف الدولي للسيارات 2017 ، وتتميز السيارة بمركز ثقل منخفض و بهيكل قوي جدا إضافة لنظام تعليق متطور يؤمن راحة كبيرة للركاب وثبات وتحكم أكثر من رائعين وللسيارة بطارية التي تغذي المولدين الكهربائيين مصنوعة من الليثيوم ايون وهي تأتي أصغر وأخف ب 20٪ من البطاريات الموجودة في سيارات اخرى علما انها بنفس الفعالية ان لم تكن أفضل.

من الداخل وكما عودتنا لكزس دائما نجد الفخامة العصرية في داخل كبين السيارة المستوحى من “اوموتيناشي” وهي كلمة تعني حسن الضيافة اليابانية. حيث ان المقاعد الامامية تمكنك من تعديلها ب 28 نمطا مختلفا مع انظمة التسخين والتبريد والتدليك في جميع المقاعد بالإضافة الى شاشة عرض وتحكم كبيرة بقياس 12.3 بوصة. ونجد بالطبع الجلود المميزة والخشب الانيق والخياطة المتناسقة. لكزس LS 500h تعتبر مع الطراز الذي يعمل بمحرك البنزين LS 500 الجيل الخامس وهي أيقونة وعنوان بارز لما توصلت اليه صناعة السيارات الفاخرة في العالم والذي اعتمدت فيها لكزس على اسلوبها الجديد في التصميم لتبدع في تصميم الهيكل الخارجي المميز بالشبك الأمامي مع الأضواء الأمامية من نوع” LED” المدمج فيها أضواء الإضاءة النهارية وكذلك المصابيح الخلفية الكبيرة ذات التصميم الجذاب مع الخطوط الانسيابية الرائعة لتحظى بمظهر جريء مشابه لسيارات الكوبيه، مع حفاظه على ملامح الفخامة التقليدية بمساحة داخلية ممتازة وتقنيات حديثة لتكون علامة فارقة في تاريخ لكزس.

الموديل الجديد هو أخفض بـ 1.5 سنتيمتر من الموديل الحالي، بينما تم خفض غطاء المحرك والحقيبة بحوالي 3 سنتيمتر و4 سنتيمتر على التوالي، كما أنها أول سيارة للكزس بتصميم على شكل ست نوافذ جانبية، بعجلات 19 إنش و20 إنش اختيارية.

وقد استخدمت لكزس منصة GA-L في تصنيع السيارة لأنها الأكثر ثباتا وصلابة في تاريخ لكزس، مما يسهل من عملية التوجيه والقيادة لـ LS الجديدة مقارنة بالموديل السابق، كما أضافت لكزس الجيل الجديد من تقنية التحكم في ديناميكيات السيارة، والذي يسمح بتحكم تناسقي في جميع نظم السيارة الفرعية، مثل المكابح والتوجيه والتعليق. من المميزات الجديدة التي تحظى بها لكزس LS هي انخفاض وزنها بتسعين كيلوجرام مقارنة بالموديل الحالي بفضل استخدام مواد بالغة الخفة، وتستمد السيارة قوتها من محرك بسعة 3.5 ليتر وبقوة تصل الى 306 حصان. كما عرضت لكزس أيضا الطراز المزود بمحرك تيربو مزدوج TWIN TURBO ENGINE نوعV6 3500 CC والذي يولد قوة حصانيه تعادل 415 حصانا وتحظى الـ LS الجديدة بأول ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات على الإطلاق لأي سيارة ركاب فاخرة، بالإضافة إلى تصاميم جديدة للمقاعد، والتي تشمل على مقاعد أمامية كهربائية بخاصيات التدفئة والتبريد والماساج.