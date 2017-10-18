(الناغي) تكشف عن مولود لعائلة لاند روفر العريقة

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات “جاكوار لاند روڤر” في السعودية، عن وصول سيارة “رينج روڤر ڤيلار” إلى صالاتها ، وتم الكشف اخيرا عن الطراز الجديد الذي يعتبر رابع أفراد عائلة “رينج روڤر” .

وقال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة جاكوار لاند روفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، “لا شك أنها لحظات فريدة لجميع محبي سيارات ’رينج روڤر‘، إذ نشهد سطوع نجم ’رينج روڤر ڤيلار‘ سريعاً ضمن فئة السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات ، وهناك ارتفاع كبير في الطلب على هذه السيارة التي تم تصميمها لتقريب المسافة بين ’رينج روڤر إيڤوك‘ و’رينج روڤر سبورت‘، وذلك من خلال الجمع بين المظهر الجذاب ومتعة القيادة الاستثنائية. وباعتبارها سليلة ’لاند روڤر‘، لذا فإن ’رينج روڤر ڤيلار‘ تحمل إرث هذه العلامة في الالتزام بتوفير قدرات لا تضاهى على جميع التضاريس، ونحن على ثقة تامة بأنها تشكل عرضاً لا يقاوم للكثير من عملائنا في المملكة العربية السعودية”. واعتمد مصممو “ڤيلار” على استخدام هيكل “جاكوار لاند روڤر” المصنوع من الألمنيوم خفيف الوزن فأثمرت جهودهم عن سيارة تربّعت على عرش التصميم ضمن فئتها، مع أسطح قوية ومتينة ومظهر مذهل للغاية يتعزز من خلال عجلات سبيكية كبيرة الحجم ولاسيما المصممة بقياس 22 بوصة ، وتتجلى التقنيات المتطورة في السيارة بدءاً من المصابيح الأمامية والعاملة بتقنية LED، ومقابض أبواب مخفية داخل التصميم تظهر للركاب عند اقترابهم من السيارة، والتي تؤكد على مفهوم “ڤيلار” للاختزال البصري كما تساهم في خفض معامل السحب البالغ 0.32 فقط والأدنى ضمن سيارات “لاند روڤر” على الإطلاق.

ويتواصل مفهوم الاختزال والبعد عن التعقيد في المقصورة من خلال تصميم المفاتيح الكهربائية بأصغر شكل ممكن ما يعزز مستويات الهدوء والراحة داخل السيارة ، ويشكل نظام المعلومات والترفيه الجديد Touch Pro Duo جزءاً أساسياً من مقصورة السيارة ، وينطوي النظام على شاشتي لمس عاليتي الوضوح بقياس 10 بوصات ومدمجتين بسلاسة مع الأسطح وبشكل مخفي حتى يتم تشغيلهما ، وتتميز الشاشتان بتصميم رفيع وذكي وهما متناغمتان مع تصميم المقصورة تماماً. ويتعزز الطابع العملي للسيارة من خلال صندوق الأمتعة الرحب بسعة 673 ليتراً.

وتعمل “رينج روڤر ڤيلار” بنظام رباعي الدفع ونظام تعليق هوائي متطور على الزوايا الأربع ومجموعة من تقنيات الجر التي تتضافر لتوفير إمكانات عالمية المستوى على جميع التضاريس ، وتتوافر السيارة بمحركات رباعية وسداسية الاسطوانات تعمل بوقود البنزين وهي مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات من طراز “زد إف”. وتتنوع المحركات بين محرك بنزين من أربع اسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 250 حصان (توربو) المتوفرة في فئة R-Dynamic S، ومحرك من 6 اسطوانات سعة 3 لتر يولد قوة قدرها 380 حصان مع آلية شحن فائقة (سوبر تشارج) لفئة R-Dynamic SE ويتيح للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة في غضون 5.7 ثانية.