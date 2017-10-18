هنكوك تحصد جائزة “التميز في التصميم الدولية”

حصدت شركة إطارات هنكوك، العلامة التجارية العالمية العريقة للإطارات ذات الريادة التقنية، على الجائزة “البرونزية” والجائزة “النهائية” على مفهوم الإطارات المستقبلية، وذلك ضمن “جوائز التميز في التصميم العالمية 2017”.

جائزة التميز في التصميم العالمية (IDEA)، هي مسابقة راقية عالمية ترعاها سنويا “جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية” (IDSA )، وتخضع جوائزها للجنة حكام تتكون من خبراء عالميين في مجال التصميم الصناعي، وهي معروفة كونها إحدى أهم ثلاث جوائز عالمية عريقة في مجال التصميم الصناعي، بالإضافة الى “جائزة إف للتصميم iF Design Award “ و “جائزة ريد دوت Red Dot Award”. معايير التحكيم لجائزة هذا العام تضمنت خمس معايير هامة وهي: التصميم المبتكر، تجربة المستخدم، فوائد المستخدم، المسؤولية الاجتماعية والإنطباع الجمالي.

تصميم شركة إطارات هنكوك “فليكسوب Flexup “ حصل على الجائزة البرونزية من “جائزة التميز في التصميم العالمية” لعام 2017، مما يعكس قدرة التصميم المبتكر على أن يقود مستقبل القيادة ويقدم صورة مبتكرة للعلامة التجارية. وفي هذا الإطار، حصل تصميم “شيفتراك Shiftrac “على جائزة “النهائي”، مما يثبت نجاح فلسفة التصميم المستقبلية لشركة إطارات هنكوك وتقنيتها المبتكرة بإعتبارها شركة عالمية ذات مستوى رفيع مع تميز قوي في التصميم.

يشار إلى أن “فليكسوب Flexup” هي عربة تتسع لشخص واحد يمكنها صعود الدرج، ويمكنها تجاوز مطبات السرعة وغير ذلك من عوائق القيادة الموجودة في المدن وخاصة الطرق الضيقة، وذلك من خلال مفهوم للقيادة يمكنه معالجة معوقات الطريق بزيادة اتساع العربة او تضييقها، وهي قادرة على السير بسرعة تصل الى 35 كم في الساعة في طرقات المدينة. أما “شيفتراك Shiftrac” فهو مفهوم لإطار يتميز بخفة حركة شديدة، ومصمم لتوفير أداء سلس ورشيق عند القيادة داخل مدينة ضخمة، وذلك من خلال مبدأ حجز إنتقال أو زحلقة الإطار إلى الخارج، مما يتيح للسائق الدخول في المنعطفات بقوة والتنقل بين مسارات الطريق بسرعة وسلاسة.

من خلال التصميم المبتكر لإطار هنكوك لعام 2016 – قامت شركة إطارات هنكوك بتوفير الرعاية الحصرية لبرنامج تصميمي وذلك بالتعاون مع طلاب التصميم في جامعات عالمية شهيرة، حيث تعاونت الشركة مع جامعة سينسيناتي لتصميم وإنتاج كل من عربة “فليكسوب” وإطار “شيفتراك”، مع العلم بأنه قد تم تقديم هذين التصميمين للإستخدام في المدن الضخمة المستقبلية المجهزة بأنظمة التنقل الذكية.

وبهذه المناسبة، قال سونغ هوا سوه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إطارات هنكوك: “حصولنا على هذه الجوائز المرموقة من منافسات التصميم الثلاث العالمية ، تشهد على الإعتراف العالمي بقدرات فسلفة التصميم المبتكر لشركة إطارات هنكوك لقيادة المستقبل” وأضاف قائلا: “كوننا شركة إطارات عالمية عريقة مع تكنولوجيا متطورة وتميز في التصميم، فاننا سوف نستمر ونتوسع كثيرا في مجال التصميم المبتكر لتوفير تجربة قيادة ممتعة مستقبلا”.