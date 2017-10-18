طقس مستقر على مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم الأربعاء سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مرتفعات ( جازان، وعسير، الباحة ) ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال المملكة فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.