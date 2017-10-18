وظائف شاغرة في تعليم ينبع

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، عن بدء استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف بمسمى “عامل” و “سائق” بالمرتبة 31، وذلك ابتداءً من السبت الأول من شهر صفر المقبل.

وحددت إدارة التعليم بالمحافظة عدداً من الشروط لشغل الوظيفة، أهمها أن يكون المتقدم سعودياً، وألا يقل عمره عن 30 عاماً وأن يتم شغل الوظائف عن طريق قوائم المسجلين في برنامج “ساعد” في وزارة الخدمة المدنية، وأن لا يكون المتقدم متقاعداً، مع اجتيازه للمقابلة الشخصية، مع إثبات وجود خبرة سابقة في مجال الوظيفة.

ودعت مَنْ تنطبق عليه الشروط إلى الدخول لموقع إدارة التعليم بمحافظة ينبع وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، مع اختيار جهة العمل الراغب بها المتقدم، والموجودة بالموقع.