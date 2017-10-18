مقتل 7 أشخاص بانفجار في باكستان

قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة معظمهم من رجال الشرطة جراء انفجار استهدف صباح اليوم شاحنة تقل عناصر من الشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار وقع على طريق “سرياب” وسط مدينة كويتا، أثناء مرور شاحنة تقل عناصر الشرطة ما أدى إلى تدمير الشاحنة وسقوط القتلى والجرحى.

وأفادت الشرطة المحلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تم تفجيرها بالتحكم عن بُعد وفقاً للتحقيق المبدئي.

وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات كويتا لاستقبال الضحايا، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.