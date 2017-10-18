القتل تعزيراً في مهرب مخدرات

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد قيامه بتهريب كمية من مادة الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وجاء في بيان الوزارة “بفضل من الله تم القبض على، سفدار إقبال باتي خان (باكستاني الجنسية)، عند قيامه بتهريب كمية من مادة الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.