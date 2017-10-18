مكاسب النفط تفوق 30%

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطل الإمدادات.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 28 سنتا إلى 58.16 دولار للبرميل، بزيادة 0.5% عن آخر تسوية وأعلى بنحو الثلث عن مستويات منتصف العام.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.3% إلى 52.03 دولار للبرميل، مرتفعا نحو الربع عن مستويات منتصف يونيو.

وكانت أحجام التداول محدودة في التعاملات الآسيوية اليوم، بسبب عطلة عامة في سنغافورة وماليزيا وأنحاء من الهند.

وأوضح تجار أن الأسعار ارتفعت بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية، وكذلك مخاوف من أن يؤثر القتال في العراق وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات.

وأكد معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 13 أكتوبر إلى 461.4 مليون برميل.