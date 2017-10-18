كبار العلماء تنوّه بإنشاء مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي

نوّهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر الملكي الكريم الذي صدر بإنشاء مجمع باسم: مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، ويكون مقره المدينة المنورة.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد في تصريح له ” إن هذا الأمر الملكي يأتي استمراراَ لما نهجت عليه هذه الدولة المباركة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها، كما أنه يلبي حاجة طالما تنادى إليها المتخصصون والمهتمون بالحديث النبوي الشريف؛ بوجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه جمعاً وتصنيفاً وتحقيقًا ودراسة”، مؤكدًا أنه كما لمس المسلمون الفائدة الكبيرة والأثر الطيب المبارك لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ فسيجدون، نفس الأثر لهذا المجمع “مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف”.

وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء؛ لما يقدم في خدمة دينه وسنة نبيه وأمته ووطنه، وأن يشمله بالدعوة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام” نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها”.