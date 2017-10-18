جراحة نادرة لأربعينية في ولادة نجران

استقبلت طوارئ النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران، سيدة في العقد الرابع من العمر تعاني من آلام في البطن وانقطاع بالطمث مع شحوب وهبوط بضغط الدم ولديها تاريخ بإجراء عملية قيصرية.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن تحليل الحمل إيجابي، وأظهرت الأشعة التليفزيونية وجود تجمع سائل كبير داخل البطن، وأن الرحم لا يوجد به كيس حمل، وتم تشخيص الحالة “حمل خارج الرحم”، مع نزيف داخل البطن، تم إجراء جراحة عاجلة لاستكشاف البطن، تبين فيها وجود نزيف داخلي كبير داخل البطن وقناتي فالوب سليمتان مع وجود نزيف شديد في جزء من الأمعاء الغليظة نتيجة التصاق كيس الحمل بجدارها، وبفضل الله تم التحكم في النزيف بصورة دقيقة مع تعويض الدم المفقود بنقل كميات كافية من الدم، وتم متابعتها بالعناية المركزة ثم جناح التنويم حتى تقرر خروجها من المستشفى في حالة تحسن.