يتطلع لاعب الجولف الدنماركي الشهير ثوربيورن أولسن للعام الثاني على التوالي إلى نيل لقب “بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف” التي يستضيفها “منتجع الجولف وسبا ريجنوم كاريا” في نوفمبر المقبل، وهي السادسة بين بطولات “سلسلة رولكس” الثمان والتي تندرج ضمن إطار الجولة الأوروبية.

وكان أولسن، البالغ من العمر 27 عاماً، قد حقق أكبر انتصار في مسيرته الرياضية بفوزه بثلاث مباريات في بطولة العام الماضي. وسينضم إليه اليوم في أنطاليا اللاعب الإنجليزي تومي فليتوود ونجم بطولة “كأس رايدر” الأوروبي إيان بولتر.

وسيتنافس أولسن أيضاً مع الأبطال الأولمبيين الثلاثة جستن روز وهنريك ستينسون ومات كوشار، وذلك على ملعب ممتاز وضمن إطار البطولة التي تعد الأولى بين ثلاث بطولات متتالية ضمن “سلسة رولكس” التي تختتم بطولة “السباق إلى دبي” ضمن الجولة الأوروبية.

وقال ثوربيورن أولسن: “شكل العام الماضي إنجازاً حقيقياً بالنسبة لي، فرغم أني لم ألعب جيداً خلال الأشهر القليلة السابقة للبطولة، ولكنني حققت فوزاً ساحقاً في نهاية المطاف. وتبدو المنافسة شديدة أيضاً هذا العام، ولكنني لازلت أذكر الملعب التركي جيداً وآمل بأن أمضي أسبوعاً آخر حافلاً بالنجاح هنا”.

وكان توم فليتوود قد حجز لنفسه مكاناً بين أول 20 مركزاً في “تصنيفات الجولف العالمية الرسمية” بعد مشاركته في موسم حافل بالنجاحات شهد فوزه في “بطولة أبوظبي اتش إس بي سي للجولف”، و”بطولة فرنسا المفتوحة”، بالإضافة إلى المركز الثاني في “بطولة المكسيك”.

وشارك فليتوود، ذو الـ 26 ربيعاً، في جميع البطولات الأربع السابقة لـ “بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف”، وهو يتصدر حالياً ترتيب “السباق إلى دبي”.

وأفاد في هذا السياق: “لطالما استمتعت بلعب الجولف في تركيا، وستشهدون منافسة محتدمة أخرى فيما نقترب من الأسابيع الأخيرة لهذا الموسم. وأنا من أشد المعجبين بهذا الملعب الأسطوري، وأتطلع بشوق لانطلاق فعاليات البطولة”.

أما إيان بولتر، الذي شارك ببطولة “كأس رايدر” 5 مرات، فهو يتواجد اليوم في تركيا للمرة الرابعة؛ حيث فاز بالمركز الثاني والخامس في البطولات السابقة. وقال بولتر بهذا الصدد: “أنا سعيد جداً بما أحرزته خلال الأشهر القليلة الماضية، وأتطلع بشوق للعودة إلى تركيا وإمضاء أسبوع ممتع كالعادة داخل وخارج الملعب، وأنا على ثقة تامة بأننا سنحظى بالكثير من المتعة هناك”.

من جانبها؛ قالت النائب الأول لرئيس شؤون الاتصال المؤسسي في شركة “الخطوط الجوية التركية”، سيدا كاليونكو: “تواصل البطولة نموها عاماً تلو الآخر، ويسعدنا أن نستضيف أمثال هؤلاء اللاعبين المرموقين في أنطاليا. وبوجود أشخاص يتميزون بهذا القدر من الموهبة والكفاءة، نحن على ثقة بأن بطولة هذا العام ستكون مميزة للغاية”.

واختتم رئيس “الاتحاد التركي للجولف”، أحمد أغاوغلو: “نحن سعداء جداً بقوة المنافسة التي ستشهدها البطولة في نوفمبر.

كما أن استضافة لاعبين مخضرمين أمثال أولسن وفليتوود وبولتر في بطولة هذا العام، إن دلت على شيء فهي تدل على مدى أهمية ’بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف”.

وفضلاً عن منحها مدينة بيليك بأنطاليا شرف استضافة الدورة الخامسة من “بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف” والبالغ مجموع جوائزها 7 مليون دولار؛ تتولى “الخطوط الجوية التركية” رعاية منافسات “جولة التحدي”، وسلسلة بطولات الجولف الأشهر للهواة “كأس الخطـوط الجوية التركية العالمية للجـولف”. كما تتيح الناقلة لجميع نوادي الجولف السفر على متن جميع رحلاتها مجاناً.