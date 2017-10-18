البنك الأهلي يُطلق برنامج رحلة المعرفة لابتعاث الأيتام

في تأكيد جديد لمساهماته في تنمية القطاع الخيري ورعاية الأيتام، أطلق البنك الأهلي مؤخّراً برنامج رحلة المعرفة لابتعاث الأبناء الأيتام الذين يتبنّاهم البنك ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية “أهالينا” إلى ماليزيا لتطوير قدراتهم في اللغة الإنجليزية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأبناء الأيتام من تعلّم اللغة الإنجليزية وممارستها في أفضل المعاهد المتخصصة في تعليم اللغة الإنجليزية في ماليزيا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الأبناء في التواصل الفعال والعمل الجماعي من خلال برامج تطويرية مُتخصّصة في مجال بناء الذات ضمن بيئةٍ ترفيهية مُمتعة وآمنة.

ومن جانب آخر، أستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا، محمود بن حسين قطان في مقر السفارة، وفد طلاب الأبناء الأيتام المبتعثين من البنك الأهلي.

ورحب السفير؛ في بداية اللقاء بالطلاب وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مثمناً جهود البنك الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، وقد تم خلال اللقاء تعريف الطلاب بدور السفارة وزيارة مرافقها والتعرف على الخدمات المقدمة من خلالها.

ومن جهتهم، عبّر الأبناء الأيتام عن فرحتهم بهذا البرنامج الذي اشتمل على العديد من الفقرات الأكاديمية الترفيهية والثقافية، كما عبّر الأبناء وذويهم عن الدور المُجتمعي الكبير الذي يلعبه البنك تجاه المُجتمع وخاصة الأبناء الأيتام المُشاركين في هذا البرنامج من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “انسان”، وجمعية “تكافل” الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة، ومؤسسة “كافل” لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء”، مؤكّدين مدى استفادتهم من البرنامج والأثر الذي تركه لديهم في النواحي المعرفية والمهارية والعلمية بإشراكهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم اللغوية.

ويأتي اهتمام البنك وتبنّيه لمثل البرامج ودعمه لتمكين الأبناء الأيتام متماشياً مع دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، كما يندرج ذلك ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية “أهالينا” لتمكين كافة شرائح المجتمع كالمرأة والشباب والطفل بجانب تفعيل العمل التطوعي وفق برامج تنموية مبنية على منهج علمي ومؤسسي قابل لقياس النتائج وأثره الاجتماعي.

ويهدف برنامج “أهالينا” للأيتام إلى رعاية وتأهيل وتطوير الطلبة وتزويدهم بكافة متطلبات سوق العمل بالإضافة إلى دورات المهارات الشخصية والإدارية واللغة الإنجليزية للوصول إلى طلبة مؤهلين للعمل بالقطاع الخاص بعد التخرج من البرنامج بيسر وسهولة أو إكمال تحصيلهم الأكاديمي والدخول لإحدى الجامعات.

ويأتي ذلك في حين يستهدف البنك رعاية الطلبة والطالبات من الأيتام من خلال مكاتب “أهالينا” المنتشرة داخل مقرات الجمعيات في أربع مناطق بالمملكة بالشراكة مع الجمعيات المتخصصة في مجال رعاية الأيتام والتي تشرف على تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وصحية وترفيهية وإعاشة متخصصة وفق آلية ومنهج محددين تسعى لتأهيل كل طالب بما يتناسب مع المرحلة العمرية والدراسية لهم، بالإضافة لتقديم مكافآت مالية تحفيزية لأبناء الجمعية طوال فترة انتسابهم لبرنامج البنك الأهلي لرعاية الأيتام.