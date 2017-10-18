يجمع تراث 6 دول برؤية جمالية photo session

أقيم مؤخرا عرض photo session النسائي لخبيرات الهير ستايل والمكياج بمدينة جدة وسط حضور من المهتمين بعالم التجميل والأزياء والموضة.

واعتمدت فكرة العرض على تقديم أزياء 6 دول عالمية تحت سقف واحد واختيار أفخم زي لكل دولة مع التناغم مع والمكياج والتسريحة والعرض الموسيقي المصاحب، ويعد العرض الأول من نوعه في المملكة.

ومن جانبها أوضحت منظمة العرض المصورة الفوتوغرافية القديرة نجاح خوجة أن الهدف من العرض تقديم رؤية جديدة في التصوير الفوتوغرافية وعالم الموضة عبر جلسة التصوير والتأكيد على البعد التراثي الجمالي وأهمية تقديم في المناسبة.

وأضافت نجاح أن من خلال تجربتها الطويلة في الأفراح ومناسبة (الغُمرة) ارتأيت أن أقدم العرض لتقديم أفكار جديدة لهذه المناسبات والتجديد في آلية تقديمها ليحقق الصدى الجديد داخل المملكة وخارجها.

وأشارت أن العرض سيفتح المجال للعديد من العروض الأخرى المتنوعة من خلال الفكرة، حيث يجرى التنسيق لعرض جديد فكرة مختلفة خلال الفترة القادمة.