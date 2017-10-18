تقنية الخرج تستقبل وفد إعلامي

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الخرجرائد العنزي

زار وفد من إعلاميي محافظة الخرج المهتمين بأخبار المحافظة في شتى الصحف المحلية والالكترونية اليوم الكلية التقنية بالخرج.

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والتقى الوفد عميد الكلية، خالد بن عبيد الحربي، بحضور وكيل الكلية لخدمات المتدربين الاستاذسعود الذياب ومن التوجيه والارشاد، فيصل الصيرامي، وتم خلال الاستقبال استعرض برامج الكلية وأنشطتها التدريبية، وبحث مجالات التعاون المشتركة.

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وقام الوفد بجولة في أقسام وورش ومعامل ومرافق الكلية شملت أقسام التقنية الكهربائية والتقنية الالكترونية والتقنية الميكانيكية وتقنية الحاسب وأطلع الوفد على مناشط الأندية المهارية في الأقسام، واستمعوا لشرح عن أبرز ابتكارات المتدربين.

وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابه بما شاهده من برامج التدريب بالكلية حيث أثنوا على الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية إلى إعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية لسد حاجة سوق العمل السعودي في ظل التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

الخرج  |  رائد العنزي
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