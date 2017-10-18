50 خدمة إلكترونية في جامعة نجران

أتاحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران 51 خدمة إلكترونية لطلاب وطالبات الجامعة تمكنهم من الإستفادة منها، وذلك حرصا من العمادة على تقديم كافة التسهيلات التي تساعد الطلاب في تخطي العوائق وتسهل لهم عمليتهم التعليمية.

وتتمثل تلك الخدمات في عدد من النقاط الرئيسية كالقبول والتسجيل، والتحويل، والشؤون الأكاديمية، والزائر، وكذلك الخدمات الطلابية، وخدمات التحقق والإستعلام، إلى جانب اللوائح والأنظمة، حيث تندرج تحت تلك النقاط مجموعة من الخدمات التي يحتاجها الطالب خلال مسيرته التعليمية.

وأكد عميد القبول والتسجيل د. زهير بن حسن العمري بأن العمادة لم تكتفي بخدمة الطلاب لها من خلال مراجعتهم لها في مقرها بالمدينة الجامعية، بل سعت إلى توفير كل ما من شأنه مساعدة الطالب وخدمته دون الحاجة لزيارة العمادة وذلك بتقديمها عدد من الخدمات الإلكترونية المميزة والتي تمكن الطالب من الإستفادة منها .

وأوضح د. العمري بأن العمادة سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة طلاب الجامعة وطالباتها حيث يوجد في العمادة 51 خدمة إلكترونية بدء من قبول الطالب في الجامعة مرورا بجميع إجراءاته الأكاديمية وتعاملاته الإدارية إلى حين تخرجه، بل حتى بعد تخرجه يستطيع من أي مكان في العالم الحصول على الأوراق والمستندات المهمة من على بوابة العمادة دون الحاجة لمراجعة الجامعة ، مما يضمن في هذه التعاملات الدقة ، والسرعة في الإنجاز، والعدالة والشفافية.

وأشاد؛ مدير جامعة نجران؛ الدكتور فلاح السبيعي بالخدمات الإلكترونية المميزة التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود في التطوير والتحديث في الأنظمة، وزيادة الخدمات الإلكترونية بما يسهم في تسهيل الإجراءات والتعاملات للطلاب والطالبات .

الجدير بالذكر أن مدير الجامعة كان قد وجه في تصريح سابق عمداء الكليات ورؤساء الأقسام في الجامعة بضرورة تفعيل دور الكليات لقيادة عملية تطوير الأداء الأكاديمي من خلال الاهتمام بالطلاب والطالبات الذين هم أساس محور العملية التعليمية.

وشدد؛ السبيعي، على جميع الكليات بتذليل العقبات التي تقف أمام الطلاب والطالبات لتوفير بيئة أكاديمية جاذبة تخدم الدارسين فيها لضمان تحقيق الجودة في العملية التعليمي