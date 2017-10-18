انطلاق مسابقة أفلام أبو عجرم بالجوف

تحت رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، انطلقت مساء أمس، فعاليات مسابقة أفلام أبو عجرم بالمركز الحضاري والثقافي بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف على مسرح المدرج الروماني، بحضور وكيل أمارة منطقة الجوف أحمد آل الشيخ.

وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، تلاه عرض فيلم عن هوية مسابقة أفلام أبو عجرم “عبر بمشهد”.

بعد ذلك، ألقى رئيس اللجنة المنظمة المهندس مشعل الحسن كلمةً، شكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر على موافقته لإقامة مسابقة أفلام أبو عجرم، مرحبا بالضيوف ومقدماً شكره للجميع على دعمهم وحضورهم.

تلى ذلك كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم فهد خليف الشراري، ثم عرض فيلم “إنجازات” الذي يتحدث عن إنجازات بلدية أبو عجرم في المراكز التي تشرف عليها البلدية، بعدها ألقى الشاعر ماجد فريح الشمري والشاعر عطاالله عيد اللحاوي قصائد شعرية بهذه المناسبة، ثم عرض أوبريت ولاء ومحبة بمشاركة فرقة الدحة.

واختتم الحفل بتكريم مدراء الإدارات الحكومية والجهات المشاركة.

يذكر أن مسابقة أفلام أبو عجرم تستمر لمدة خمسة أيام، ويتخللها دورات تدريبية لصناعة الأفلام ومحاضرات وندوات، بالإضافة إلى عرض الأفلام المشاركة في المسابقة، كما يقام ضمن الفعاليات المصاحبة مسرح للطفل وسوق الأسر المنتجة.