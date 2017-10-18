ميناء جدة الإسلامي يستقبل أحدث الرافعات الساحلية

أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات إحدى شركات (مجموعة الشركة السعودية للخدمات الصناعية – سيسكو- شركة مساهمة عامة) عن وصول أربعة من أكبر وأحدث الرافعات الساحلية في العالم إلى ميناء جدة الإسلامي وذلك لمواكبة الطلب المتزايد من السفن العملاقة على المحطة بالميناء وبتكلفة إجمالية تبلغ 131.25 مليون ريال سعودي.

ويعد الإنجاز من ضمن مشروع التوسعة لمحطة بوابة البحر الأحمر والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 510 مليون ريال ممولة بالكامل من قبل القطاع الخاص.

وتضمن الرافعات الجديدة، والتي تعتبر الأحدث من نوعها في العالم، استدامة النمو في أحجام السفن العملاقة ( و التي تصل حمولتها إلى 20 ألف حاوية وما فوق).

وستساهم الرافعات؛ في رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بنسبة 50% لتصل الى 2.5 مليون حاوية قياسية مما سيكون له الأثر الواضح في ريادة ميناء جدة الإسلامي وتعزيز مكانة المملكة التجارية.

وقال نائب العضو المنتدب، المهندس حمدي ناضره: ” عملاؤنا يعتمدون علينا لمناولة الحاويات بشكل أسرع وآمن.

وأكد؛ ناضره، أن محطة حاويات بوابة البحر الأحمر أصبحت مركزاً لوجستياً بارزاً يواكب التطور في الصناعة الملاحية، والكفاءة، والسرعة للعملاء بالميناء دعما لمبادرة الفسح خلال 24 ساعة.”

الجدير بالذكر أن بوابة البحر الأحمر حققت أفضل معدلات في سرعة وكفاءة المناولة للسفن العملاقة واحتفظت بالمراكز الأولي فى السنوات الأخيرة، وصنفت فى المركز الرابع لموانئ العالم في إنتاجية الرصيف لشهر أغسطس 2017 وفق تقييم الخط الملاحي العالمي ميرسك وضمن أول 5 مراكز وفق تقييم الخط الملاحي CMA CGM العالمي.

ويعد هذا الإنجاز نتيجة للشراكة بين القطاع الخاص والعام والذي يهدف بدوره إلى دفع عجلة النمو الإقتصادي وتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.