بحثت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، أمس، المشروعات والبرامج التي تقدمها اللجنة لنزلاء الشرقية، خاصة مشروع النزيل المنتج والنقل الثقيل، التي تقدمهما اللجنة لنزلاء الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير سجون الشرقية اللواء مساعد بن صلاب الرويلي ومدير إدارة التأهيل والإصلاح، العقيد محمد بن مشهور القحطاني، مع الدكتور يوسف الراشد المدير التنفيذي لـ “تراحم”، ومدير إدارة المشاريع باللجنة عبد الرحمن الدوسري، بمقر سجون المنطقة، وذلك لبحث سبل تطوير مشروع النزيل المنتج الذي يسعى لجعل النزلاء منتجين وفاعلين في المجتمع وإكسابهم خبرة في عدة مجالات مهنية.

ونقل إنتاجهم من داخل الإصلاحية إلى خارجه من خلال توفير المواد الأولية وتفعيل الورشة بالشكل المطلوب، لعمل المصنوعات اليدوية (لوحات رسم، تحف خشبية، وغيرها…) بهدف تنمية مهاراتهم والاستفادة من طاقتهم المعطلة في العمل داخل الإصلاحية ليصبحوا بذلك أعضاء فعالين يسعون لإصلاح وبناء المجتمع.

وناقش المجتمعون، مشروع قيادة السيارات (قيادة وسائل النقل الثقيل والخفيف) الذي يتمحور حول إنشاء ميدان داخل الإصلاحية لتدريب النزلاء على قيادة وسائل النقل الثقيل والخفيف داخل الإصلاحية نظرياً وعملياً، حتى يتم استغلال فترة العقوبة داخل السجن في التدريب وعند الإفراج عنه يكون جاهزا للعمل في الشركات المتعاونة مع اللجنة وتوفير الوظائف المناسبة لهم ولمؤهلاتهم في مجال النقل الثقيل والخفيف.