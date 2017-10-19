“شاشات ذكية” للسلامة المرورية في الأحساء

دشن أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم مشروع “الشاشات الذكية “الإرشادية التي ترتبط إلكترونياً بغرفة تحكم رئيسة في مقر الأمانة عبر نظام اتصال”كاميرات مراقبة” تنقل الصورة مباشرةً من المواقع المُثبتة بها تلك الشاشات التي تتضمن عناصر تنبيهية وإرشادية عدة لعابري الطرق مثل “لوحات تحديد سرعة المركبات والإشارات الإلكترونية، الحالة المرورية الآنية للطريق، رادارات تحديد زمن الرحلة من نقطة إلى أخرى، تحديد أحجام وأنواع المركبات العابرة للطريق”.

وأوضح؛ الملحم، أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن إطار التوصيات التنفيذية والدراسات الميدانية للجنة السلامة المرورية في المنطقة، برئاسة أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، التي تسعى إلى تبني سلوك السلامة على الطريق بوضع كافة الخطط والبرامج التثقيفية والتوعوية واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من الحوادث ومنع آثارها السلبية، وضمان سلامة الإنسان وممتلكاته والحفاظ على مقومات الوطن البشرية والاقتصادية.